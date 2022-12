Chiusi lavori ultimo tratto Cassia in direzione GRA

Chiuso il cantiere del Dipartimento ‘Coordinamento Sviluppo Infrastrutture e Manutenzione Urbana’ in via Cassia tra via Piccinini e Gra, nel Municipio XV. Il cantiere, terminato in anticipo sulla tabella di marcia, ha interessato un chilometro di strada, per una superficie di circa 9mila metri quadri. Nel suo complesso l’intervento ha riguardato il ripristino dei marciapiedi, con abbattimento delle barriere architettoniche mediante percorsi Loges-Linea di orientamento guida e sicurezza; il rifacimento della pavimentazione che si è svolto in orario notturno; e la messa in sicurezza del costone tra via Igino Lega e via delle Giustiniana con la conseguente rimozione delle barriere new jersey. Il costo complessivo è stato di circa 860mila euro.

La via Cassia è al centro di un più ampio prospetto di lavori di riqualificazione. All’inizio di dicembre si sono conclusi i lavori Csimu che hanno interessato l’area tra Ponte Milvio e via Oriolo Romano, mentre nel mese di novembre sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti da Astral dall’incrocio con via Pareto, subito dopo Corso Francia, fino all’incrocio con via Giuseppe Adami in zona La Storta. Tutti i lavori nel loro insieme hanno riguardato circa 7 chilometri di strada.