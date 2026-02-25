Choc a Bravetta, aggredisce la nuora con un’ascia in strada: fermato un 85enne

Una mattinata di ordinaria quotidianità si è trasformata in un incubo in via di Bravetta, all’altezza del civico 26.

Intorno alle ore 9:00 di oggi, mercoledì 25 febbraio, una donna di 41 anni è stata violentemente aggredita dal suocero, un uomo di 85 anni, che l’ha colpita ripetutamente con un’ascia in mezzo alla strada, poco dopo che la vittima aveva lasciato i figli a scuola.

L’agguato e l’intervento provvidenziale

La dinamica, ricostruita dai Carabinieri, parla di un attacco improvviso e brutale. L’anziano avrebbe sorpreso la nuora subito dopo l’ingresso degli alunni nell’istituto vicino, sferrando diversi colpi.

La tragedia non ha assunto contorni ancora più drammatici solo grazie all’intervento di un carabiniere libero dal servizio.

Il militare, che si trovava casualmente a passare lungo la via, ha assistito alla scena e, con estrema prontezza, è riuscito a scagliarsi contro l’85enne, disarmandolo e immobilizzandolo prima che potesse infliggere il colpo fatale.

Sul posto sono poi giunte le pattuglie dell’Arma per completare il fermo dell’aggressore.

I soccorsi: 41enne in codice rosso

La vittima è stata immediatamente soccorsa dal personale del 118, allertato dai passanti ancora sotto choc.

La donna è stata trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo.

Nonostante la gravità delle ferite riportate, le prime informazioni sanitarie indicano che la 41enne, fortunatamente, non verserebbe in imminente pericolo di vita.

Le indagini sul movente

L’anziano si trova ora in stato di fermo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I Carabinieri della stazione competente e della Compagnia Trastevere sono al lavoro per scavare nel passato della famiglia e comprendere cosa abbia scatenato un tale impeto di violenza.

Al momento non si escludono dissidi familiari pregressi o situazioni di forte tensione domestica che potrebbero aver portato l’85enne a pianificare l’agguato proprio nel momento di maggiore vulnerabilità della donna.

