Cinecittà, blitz all’alba nel parcheggio di Parco Cianca: sgomberato l’insediamento abusivo. Scattano Daspo e sequestri

Un’operazione scattata alle prime luci dell’alba per ripristinare il decoro urbano e liberare gli spazi pubblici occupati da un insediamento abusivo.

L’intervento è stato portato a termine giovedì 23 luglio tra via Umberto Quintavalle e via Lamaro, nell’area di sosta situata nelle immediate vicinanze del Parco Alberto Cianca, nel cuore del quartiere Cinecittà.

L’operazione ha visto in campo una task force composta dai Reparti di Polizia Giudiziaria, Tutela Ambiente e dal N.A.E. (Nucleo Assistenza Emarginati) del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale.

Sgombero, verbali e Daspo Urbano

L’azione degli agenti ha permesso di sgomberare l’insediamento spontaneo cresciuto nel piazzale e di identificare le persone presenti sul posto.

Il bilancio dei controlli amministrativi e di polizia stradale registra:

Verbali di contestazione: 6 sanzioni elevate per violazioni del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada;

Misure restrittive: notificati 3 ordini di allontanamento volti all’applicazione del Daspo Urbano nei confronti di persone sorprese in attività di campeggio abusivo e bivacco persistente;

Provvedimenti sui veicoli: sequestrata una Fiat Multipla risultata sprovvista della copertura assicurativa RCA e della revisione periodica, mentre per un’Audi A4 è scattato il fermo amministrativo per pendenze di natura fiscale.

La bonifica di Ama e la restituzione del parco al quartiere

In parallelo con le operazioni di identificazione e allontanamento condotte dalle caschi bianchi, è intervenuto il personale specializzato di Ama.

Gli operatori della municipalizzata dei rifiuti hanno avviato la rimozione completa dei materiali accumulati, procedendo allo spazzamento di marciapiedi e carreggiate e al successivo lavaggio con igienizzazione dell’intero piazzale.

L’intervento ha consentito di restituire ai residenti della zona la piena fruibilità e la sicurezza degli accessi al Parco Cianca.

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