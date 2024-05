Cocaina e armi a Monterotondo: arrestato 43enne albanese

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo (RM) hanno arrestato un uomo di 43 anni, di nazionalità albanese, sospettato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Gli eventi risalgono alla notte del 19 Maggio, quando i Carabinieri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato movimenti sospetti in una stradina del centro eretino.

Dopo aver proceduto al controllo dell’uomo, che si trovava appoggiato a un’auto a noleggio, già coinvolta in un altro caso di spaccio qualche giorno prima, hanno trovato in suo possesso oltre 100 dosi di cocaina, per un totale di 65 grammi, e più di 600 euro in contanti.

Ulteriori indagini presso la sua abitazione hanno portato al rinvenimento di una notevole quantità di materiale per il confezionamento della droga, nonché una pistola a salve, 2 proiettili e 8 bossoli calibro 380.

Dopo l’arresto, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della convalida, mentre tutto il materiale è stato sequestrato.

