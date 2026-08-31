Cocaina, hashish e Rolex: così è stato scoperto il deposito dello spaccio a Castelverde

Nascondere un primo involucro di polvere bianca tra i rifiuti della raccolta differenziata e stivare un vero e proprio carico da ingrosso nei cassettoni della camera da letto.

È il deposito sottratto al mercato dello spaccio dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma durante un’operazione mirata nel quartiere Castelverde, all’estremità orientale della Capitale.

L’intervento delle Fiamme Gialle ha portato all’arresto in flagranza di due persone e al sequestro di oltre 13 chilogrammi di droga già confezionata e pronta all’immissione sul mercato per un valore al dettaglio stimato in circa 350 mila euro.

Dal controllo in strada al fiuto dell’unità cinofila

L’operazione è scattata durante un pattugliamento di routine per il controllo del territorio.

L’atteggiamento visibilmente agitato di un uomo fermato ad un alt ha spinto i militari ad approfondire le verifiche sul posto:

Il primo rinvenimento nei rifiuti: Con il supporto delle unità cinofile giunte dal Gruppo di Fiumicino, le perquisizioni si sono estese all’esterno dell’abitazione dell’uomo. All’interno di un cassonetto della spazzatura posizionato nelle vicinanze è stato recuperato il primo panetto di cocaina.

Denaro e beni di lusso: L’ispezione dell’appartamento ha poi portato al sequestro di 2.600 euro in contanti e di due orologi di lusso di marca Rolex.

Il cane Holly fiuta il deposito vicino: 106 panetti tra hashish e cocaina

Decisivo per la risoluzione dell’intervento è stato l’intervento del cane antidroga “Holly”. Il fiuto del segugio ha indirizzato le Fiamme Gialle verso una seconda struttura adiacente, rientrante nella disponibilità di un secondo complice.

Nel corso della perquisizione di questo secondo immobile, nascosti all’interno dei cassettoni ricavati nella testiera di un letto, i Finanzieri hanno scovato il grosso del carico: 3 panetti di cocaina per un peso di 3,1 chili e ben 103 panetti di hashish del peso complessivo di 10,2 chilogrammi.

Dopo l’udienza con rito direttissimo, il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti disposti dalle forze dell’ordine, applicando nei confronti dei due indagati la misura cautelare degli arresti domiciliari.

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