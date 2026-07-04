Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Collatina: strappa la catenina a un passante e lo ferisce al volto, arrestata 35enne

La vittima, un 56enne romano, è stato colpito al sopracciglio nel tentativo di difendersi

Redazione - 4 Luglio 2026

Un’aggressione improvvisa nel cuore della notte per una catenina d’oro, finita nel sangue a causa della reazione della vittima.

I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una cittadina argentina di 35 anni, senza fissa dimora e con precedenti specifici alle spalle, gravemente indiziata di rapina aggravata e lesioni personali.

Il fatto è avvenuto intorno alle 23:15 di ieri sera in piazza Pino Pascali, nel quadrante orientale della Capitale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna si è avvicinata a un passante, un romano di 56 anni, e con mossa fulminea e violenta gli ha strappato il gioiello direttamente dal collo, spezzando la maglia d’oro.

Reagisce per difendere il gioiello e viene preso a pugni

La vittima non si è arresa immediatamente al furto. Nel disperato tentativo di bloccare la trentacinquenne e recuperare il proprio ricordo di valore, il cinquantaseienne ha accennato una reazione fisica, affrontando la donna. Per tutta risposta, la rapinatrice lo ha aggredito colpendolo con estrema violenza al volto.

A causa del colpo ricevuto, l’uomo ha riportato una profonda ferita lacero-contusa al sopracciglio destro. Sul posto, allertati dai passanti, sono intervenuti d’urgenza i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure mediche al malcapitato direttamente sul posto, senza che si rendesse necessario il ricovero in ospedale.

Blitz dei Carabinieri: refurtiva recuperata

La fuga della trentacinquenne è durata pochissimi istanti. Una pattuglia dei Carabinieri, in transito nella zona per i normali servizi di controllo del territorio, è intervenuta tempestivamente bloccando la donna prima che potesse far perdere le proprie tracce nelle vie limitrofe.

La successiva perquisizione personale ha permesso di rinvenire l’intera refurtiva: la catenina d’oro è stata interamente recuperata e riconsegnata al legittimo proprietario.

La trentacinquenne è stata invece ammanettata e trasferita nelle celle di sicurezza dell’Arma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

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