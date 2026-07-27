Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
Municipi: , | Quartiere:

Coltivavano e spacciavano marijuana a Ostia Antica: arrestata coppia di coniugi. Nei guai anche un 71enne

Sequestrate piante di canapa indiana alte fino a 1,70 metri, dosi di hashish e 1.500 euro in contanti. Marito e moglie giudicati con rito direttissimo

Redazione - 27 Luglio 2026

Prosegue senza sosta l’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale capitolino.

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno fatto scattare le manette ai polsi di una coppia di coniugi romani – lei di 54 anni e lui di 61, entrambi con precedenti penali alle spalle – poiché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di droga.

L’operazione è scaturita al termine di un’articolata attività info-investigativa d’iniziativa che ha portato i militari a focalizzare l’attenzione sull’abitazione della coppia situata in via Minervini.

La perquisizione in casa: piante di cannabis, hashish e contanti

Una volta fatto ingresso nel domicilio, i Carabinieri hanno avviato una minuziosa perquisizione dell’immobile, rinvenendo una vera e propria centrale dello spaccio domestico:

Coltivazione: 7 piante di canapa indiana rigogliose, con un’altezza compresa tra i 135 e i 172 centimetri;

Sostanze pronte alla vendita: 23 dosi di hashish per un peso totale di circa 37 grammi e 11 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e pronte al consumo;

Denaro e kit: 1.500 euro in contanti, prevalentemente in banconote di piccolo taglio (somma considerata dagli inquirenti provento dell’attività illecita), oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.

Denunciato un 71enne con piante di 2 metri nel terreno

Nel medesimo contesto operativo, le verifiche dei militari dell’Arma si sono estese anche ad altre aree del quartiere. In via Pallottino, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno di un terreno di proprietà di un 71enne romano.

Nel fondo agricolo dell’uomo sono state individuate e sequestrate 2 piante di marijuana piantate a terra, alte circa 2 metri ciascuna. Per l’anziano è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per il medesimo reato.

Per la coppia di coniugi si sono invece aperte le porte delle aule dibattimentali del Tribunale di Roma a piazzale Clodio, dove sono stati condotti per lo svolgimento del giudizio con rito direttissimo.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati