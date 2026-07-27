Coltivavano e spacciavano marijuana a Ostia Antica: arrestata coppia di coniugi. Nei guai anche un 71enne
Sequestrate piante di canapa indiana alte fino a 1,70 metri, dosi di hashish e 1.500 euro in contanti. Marito e moglie giudicati con rito direttissimo
Prosegue senza sosta l’azione di contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti sul litorale capitolino.
Nella serata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Ostia Antica hanno fatto scattare le manette ai polsi di una coppia di coniugi romani – lei di 54 anni e lui di 61, entrambi con precedenti penali alle spalle – poiché ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, di detenzione ai fini di spaccio di droga.
L’operazione è scaturita al termine di un’articolata attività info-investigativa d’iniziativa che ha portato i militari a focalizzare l’attenzione sull’abitazione della coppia situata in via Minervini.
La perquisizione in casa: piante di cannabis, hashish e contanti
Una volta fatto ingresso nel domicilio, i Carabinieri hanno avviato una minuziosa perquisizione dell’immobile, rinvenendo una vera e propria centrale dello spaccio domestico:
Coltivazione: 7 piante di canapa indiana rigogliose, con un’altezza compresa tra i 135 e i 172 centimetri;
Sostanze pronte alla vendita: 23 dosi di hashish per un peso totale di circa 37 grammi e 11 grammi di infiorescenze di marijuana già essiccate e pronte al consumo;
Denaro e kit: 1.500 euro in contanti, prevalentemente in banconote di piccolo taglio (somma considerata dagli inquirenti provento dell’attività illecita), oltre al materiale per la pesatura e il confezionamento delle dosi.
Denunciato un 71enne con piante di 2 metri nel terreno
Nel medesimo contesto operativo, le verifiche dei militari dell’Arma si sono estese anche ad altre aree del quartiere. In via Pallottino, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione all’interno di un terreno di proprietà di un 71enne romano.
Nel fondo agricolo dell’uomo sono state individuate e sequestrate 2 piante di marijuana piantate a terra, alte circa 2 metri ciascuna. Per l’anziano è scattata la denuncia a piede libero alla Procura della Repubblica per il medesimo reato.
Per la coppia di coniugi si sono invece aperte le porte delle aule dibattimentali del Tribunale di Roma a piazzale Clodio, dove sono stati condotti per lo svolgimento del giudizio con rito direttissimo.
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