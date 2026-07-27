Contraffazione, colpo alla filiera del falso: sequestrati migliaia di gioielli destinati al mercato nero

Un fiume di preziosi contraffatti destinati ad alimentare il mercato parallelo della Capitale, pronto a fruttare guadagni illeciti da capogiro.

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno portato a termine un doppio blitz nell’ambito di un piano straordinario di controlli a tutela del distretto economico e del contrasto al mercato del falso.

L’intervento principale, condotto dagli uomini del I Gruppo Roma – 2° Nucleo Operativo Metropolitano, è scattato nel cuore del rione Esquilino.

Durante un’ispezione all’interno di un punto vendita gestito da un imprenditore di nazionalità cinese, i finanziari si sono trovati di fronte a migliaia di articoli di alta gioielleria sapientemente clonati e pronti per essere commercializzati.

La pista fino al deposito della Tiburtina: sigilli a 250mila pezzi

L’immediato sviluppo delle indagini sul campo ha spinto le Fiamme Gialle a risalire la catena logistica dell’organizzazione, individuando un secondo maxi-stoccaggio situato lungo la direttrice della via Tiburtina.

In totale, le operazioni di perquisizione hanno portato al sequestro preventivo di oltre 250mila articoli pirata. Tra i monili recanti loghi e segni distintivi palesemente falsificati spiccano le repliche di maison di altissima gamma:

I marchi colpiti: pendenti, anelli e bracciali con le griffe di Van Cleef & Arpels, Louis Vuitton e Chantecler;

Le contestazioni: il titolare del negozio è stato deferito a piede libero alla Procura della Repubblica per i reati di ricettazione, introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Armi e droga nella periferia ovest

Nel medesimo contesto di pattugliamento del territorio, le pattuglie della Guardia di Finanza hanno operato un secondo controllo nella periferia ovest di Roma.

I militari hanno fermato per un accertamento un cittadino italiano con diversi precedenti a carico. A seguito della perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a scatto e di una modica quantità di sostanza stupefacente per uso personale.

Per lui è scattata la denuncia a piede libero per porto abusivo di armi, unitamente alla segnalazione formale alla Prefettura di Roma per la violazione amministrativa legata alla detenzione di droga.

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