Controlli a Ostia, tre arresti in poche ore: nel mirino rapine, evasione e degrado

Un setaccio capillare contro i reati predatori e il degrado che ha impegnato per ore il litorale capitolino.

Gli agenti del X Distretto Lido di Roma hanno portato a termine un’operazione straordinaria di controllo del territorio ad Ostia, scaturita in 3 arresti, 222 persone identificate, 99 veicoli controllati e due denunce a piede libero (rispettivamente per il possesso di grimaldelli da scasso e per guida senza aver mai conseguito la patente). Tutti i provvedimenti restrittivi sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria.

L’aggressione sul lungomare e la furia contro la volante

Il momento di maggiore tensione si è consumato lungo la passeggiata del lungomare ostiense. Quella che doveva essere una banale richiesta di una sigaretta rivolta a un passante si è trasformata in pochi istanti in un’aggressione brutale.

Un trentaquattrenne ha tentato di strappare lo zaino alla vittima colpendola ripetutamente al volto con tre pugni.

All’arrivo delle pattuglie, l’uomo non ha placato la sua aggressività, sferrando un ulteriore colpo al passante e scagliandosi contro i poliziotti intervenuti per dividersarli:

I reati contestati: L’aggressore è stato bloccato dopo aver provocato danni ingenti alla vettura di servizio della Polizia, resa inagibile. Per lui sono scattate le manette per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, minacce aggravate e danneggiamento di beni dello Stato.

L’evasione al supermercato e l’aggravamento in carcere

Un secondo intervento ha visto protagonista una donna fermata dal personale addetto alla sicurezza di un supermercato dopo aver provato a oltrepassare le casse senza pagare cosmetici e prodotti per un valore di circa 45 euro.

Costretta a restituire la merce, la donna è stata presa in consegna dagli agenti. I riscontri sulle sue generalità hanno rivelato un quadro ben più grave:

Dai domiciliari alla cella: La fermata era sottoposta al regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione ed era evasa per compiere il furto. È stata nuovamente arrestata per evasione.

Misura in carcere: Contestualmente, gli agenti hanno notificato un ordine di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Magistratura nei confronti di un sessantatreenne italiano, scortato direttamente in carcere.

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