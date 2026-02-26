Corpo carbonizzato a Trigoria, due anni senza un nome: l’appello della Procura per identificare l’uomo

Un mistero lungo due anni che attende ancora una risposta. La Procura della Repubblica di Roma, attraverso i Carabinieri, ha rinnovato l’appello ai cittadini e agli organi di stampa per identificare l’uomo il cui corpo è stato rinvenuto privo di vita il 23 febbraio 2024.

Il cadavere, completamente carbonizzato, fu trovato in via Alvaro del Portillo, in un’area non lontana dal Policlinico Universitario Campus Bio-Medico, nella zona sud della Capitale. Nonostante i rilievi scientifici e le indagini condotte in questi ventiquattro mesi, l’uomo resta ancora senza un nome.

L’identikit della vittima

Gli inquirenti hanno diffuso alcuni dettagli fisici e oggetti personali rinvenuti sul luogo della tragedia, nella speranza che possano far scattare un ricordo in familiari, vicini di casa o conoscenti:

Età presunta: circa 80 anni.

Altezza: tra i 160 e i 165 cm.

Segni particolari: l’uomo camminava con l’ausilio di un bastone .

Accessori: portava con sé un borsello a tracolla.

Al momento del ritrovamento, l’anziano non aveva con sé documenti d’identità, il che ha reso vano ogni tentativo iniziale di risalire ai suoi dati anagrafici tramite le banche dati ordinarie o le denunce di scomparsa.

L’appello ai cittadini

Le immagini ricostruite o fornite dagli inquirenti (che in queste ore circolano sui canali ufficiali) sono l’ultimo strumento per chiudere un caso doloroso.

Chiunque ricordi la scomparsa di un conoscente con queste caratteristiche, o abbia notato un uomo anziano con bastone e borsello in quella zona nei giorni precedenti al ritrovamento, è pregato di mettersi in contatto con le autorità.

Contatti utili: È possibile fornire informazioni contattando i Carabinieri di Pomezia al numero di telefono: 06.91628859.

