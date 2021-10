Siamo vulcanici nel fisico e nella mente. Dicono che non stiamo mai fermi, come i bambini, il nostro cervello è sempre in movimento per cercare soluzioni che possono dare aiuto e benessere morale alle persone più fragili.

E così con la Parrocchia Dio Padre Misericordioso e il suo Parroco Don Enrico, è stata ideata e portata avanti l’iniziativa di fare un CORSO GRATUITO all’uso dello smartphone e delle App che si terrà a novembre 2021 presso i locali della Parrocchia, dedicato in particolare agli anziani .

Nella locandina tutte le informazioni utili per chi desidera partecipare al corso.

