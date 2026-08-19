Cortina d’Ampezzo, pino gigante a rischio crollo: via Campo Catino chiusa per otto ore nella notte

Una corsa contro il tempo e la forza di gravità per evitare che un fusto di imponenti dimensioni finisse per travolgere auto in sosta e passanti.

Notte di intenso lavoro per i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma nel quartiere Monte Mario, dove un grosso albero pericolante ha paralizzato il traffico e tenuto col fiato sospeso i residenti per quasi nove ore.

L’allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 18 agosto. Ricevuta la segnalazione sulla precaria stabilità della pianta — situata proprio a ridosso del ciglio stradale di via Campo Catino — la Sala Operativa di via Genova ha inviato sul posto la squadra territoriale di zona.

Valutata la stazza dell’albero e l’elevato rischio di cedimento improvviso, i soccorritori hanno richiesto l’invio immediato dei mezzi speciali.

L’operazione nella notte: strada sbarrata e maxi gru in azione

L’intervento si è rivelato particolarmente complesso fin dalle prime battute, richiedendo la presenza del Capo Turno provinciale per coordinare le manovre d’ingegneria d’emergenza.

Per consentire agli operatori di lavorare senza rischi, sul posto sono giunte un’autoscala e un’autogru, necessarie per imbracare i rami primari, tagliare la chioma a sezioni ed evitare cadute incontrollate.

Per ragioni di pubblica incolumità, la Polizia Locale e i caschi rossi hanno dovuto disporre la chiusura totale di via Campo Catino, interdicendo il passaggio sia alle vetture sia ai pedoni.

L’estenuante lavoro di bonifica e taglio controllato si è protratto per tutta la notte, terminando soltanto alle 4:50 di questo mattino, mercoledì 19 agosto.

Con l’abbattimento del fusto, la rimozione dei tronchi e la pulizia della carreggiata, l’area è stata finalmente messa in sicurezza e la viabilità del quartiere è tornata alla normale regolarità prima del risveglio della città.

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