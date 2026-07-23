Corviale, nuovi servizi per il quartiere: inaugurata la farmacia comunale e la Casa Sociale per anziani

Un piano di investimenti e interventi capillari per rafforzare la rete dei servizi socio-sanitari e riqualificare gli spazi di aggregazione nei quartieri periferici della Capitale.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e il presidente del Municipio XI, Gianluca Lanzi, hanno preso parte al doppio taglio del nastro di due importanti strutture destinate a cambiare la vita di quartiere del territorio: la nuova Farmacia Comunale di Corviale e la rinnovata Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere “Liliana Toti”.

Due inaugurazioni attese che segnano un passo in avanti nella copertura dei servizi pubblici di prossimità per i residenti del Municipio XI.

Presidio sanitario a Corviale: la nuova farmacia di via dei Sampieri

La prima tappa istituzionale si è svolta in via dei Sampieri 226, nel cuore del quartiere Corviale, per l’apertura ufficiale del nuovo presidio della rete Farmacap.

La struttura non si limiterà alla sola distribuzione di farmaci, ma offrirà servizi di prima assistenza, orientamento sanitario e supporto socio-assistenziale per le famiglie della zona.

Servizi integrati: un punto di riferimento per il monitoraggio della salute di prossimità;

Risposta al quartiere: un presidio pubblico che va a colmare un bisogno storico di assistenza sanitaria diretta in un quadrante ad alta densità abitativa.

Riapre la Casa Sociale “Liliana Toti” in via Seravezza

La delegazione si è poi spostata in via Seravezza 2 per l’inaugurazione dei locali ristrutturati della CSAQ – Casa Sociale delle Persone Anziane e del Quartiere intitolata a Liliana Toti.

Lo spazio, completamente riqualificato nell’architettura e nell’impiantistica, torna a essere un punto focale per l’aggregazione della popolazione anziana e per la promozione di attività culturali, ricreative e associative aperte a tutto il quartiere.

L’intervento punta a favorire l’inclusione sociale e il contrasto alla solitudine, offrendo agli anziani del quadrante un luogo accogliente, sicuro e dotato di spazi idonei per laboratori, incontri e iniziative di condivisione comunitaria.

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