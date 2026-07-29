Da Ponza ad Anzio, weekend di controlli delle Fiamme Gialle: sequestri, multe e due soccorsi in mare

Una presenza capillare per tutelare l’economia legale, garantire la sicurezza della navigazione e difendere le località balneari prese d’assalto durante i giorni del gran flusso turistico.

Si chiude con un bilancio di straordinario impatto operativo la raffica di controlli economico-finanziari e di polizia del mare promossa nell’ultimo fine settimana dal Reparto Aeronavale della Guardia di Finanza di Civitavecchia.

I mezzi navali e aerei del Corpo hanno presidiato senza sosta le coste della regione, concentrando le proprie pattuglie in particolare sull’Arcipelago Ponziano (Ponza e Ventotene) e nel Golfo di Gaeta, snodi cruciali per il diporto estivo.

Ispezioni in mare: imbarcazione fuorilegge e 50 controlli

Nel corso delle incessanti attività di pattugliamento lungo le rotte più trafficate, gli equipaggi delle Fiamme Gialle hanno portato a termine 50 controlli in mare, identificando complessivamente 182 persone. Un’azione mirata che ha permesso di far emergere numerose violazioni al Codice della Nautica da Diporto:

Sanzioni e sequestri: Eseguiti 3 sequestri cautelari amministrativi nei confronti di dotazioni e beni non conformi;

Stop alla navigazione: Disposta la contestuale sospensione della licenza di navigazione per un’imbarcazione risultata affetta da gravi difformità rispetto ai requisiti previsti dalle normative di legge.

Blitz contro il lavoro nero: scovati 8 lavoratori irregolari

Parallelamente alle verifiche sulle rotte navali, la Guardia di Finanza ha intensificato i controlli di polizia economico-finanziaria a terra, a tutela delle aziende rispettose delle regole e dei consumatori.

Sull’Isola di Ponza i militari hanno individuato 2 lavoratori irregolari, mentre le ispezioni svolte dai reparti navali negli esercizi commerciali lungo la fascia costiera continentale hanno portato a scovare altri 6 lavoratori completamente “in nero”.

Per gli imprenditori sanzionati sono scattate multe per svariate migliaia di euro e, in un caso particolarmente grave, la formale proposta di sospensione dell’attività commerciale.

Nel corso delle verifiche è stato inoltre contestato lo spaccio e la detenzione di sostanze stupefacenti, con il sequestro di circa 2 grammi di hashish e la segnalazione del trasgressore alla Prefettura competente.

Provvidenziali interventi di soccorso: salvata una 12enne a Palmarola

Oltre al contrasto degli illeciti, il presidio permanente del comparto aeronavale si è rivelato determinante per la salvaguardia della vita umana in mare con due interventi d’emergenza portati a termine nel weekend:

A Palmarola: I finanzieri sono intervenuti d’urgenza in soccorso di una ragazza di 12 anni che si era procurata una profonda ferita a seguito di un tuffo dalla barca.

L’equipaggio ha stabilizzato la giovane e la ha trasportata velocemente all’Isola di Ponza, consentendo il successivo elitrasporto d’urgenza all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma.

Ad Anzio: Una vedetta della Finanza ha tratto in salvo quattro persone a bordo di un gommone con il motore in avaria. A causa della forte risacca, il natante stava per finire scagliato contro gli scogli affioranti.

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