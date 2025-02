Dal centro di rottamazione ala Sala prove del Teatro dell’Opera

Presso la Casa dell’Architettura di Piazza Manfredo Fanti è aperta al pubblico fino al 29 marzo 2025 la mostra con i migliori progetti presentati nell’ambito del concorso internazionale di idee per la sala prove del Teatro dell’Opera di Roma, che sorgerà nell’area del Centro Servizi Prenestino lungo Viale Togliatti.

La realizzazione della sala prove rappresenta l’esito di un lungo processo di riqualificazione che ha trasformato un’area inizialmente destinata, nel 1997, ad ospitare un centro di rottamazione in uno spazio dedicato alla cultura e alle arti.

Dopo anni di contenziosi, modifiche progettuali e interventi delle amministrazioni locali, la svolta è arrivata con la richiesta della Giunta Caliste nel 2022 di confermare la destinazione dell’area alla sala prove del Teatro dell’Opera e di prevedere anche la realizzazione di un centro di formazione per arti e mestieri legati allo spettacolo dal vivo, come spazio pubblico destinato alla comunità.

Il concorso internazionale, promosso dalla società Impreme in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Roma, ha visto la partecipazione di oltre 50 studi di progettazione da tutto il mondo. Il progetto vincitore è realizzato da uno studio di architettura di Lisbona.

“Nei prossimi mesi – dichiara il presidente del Municipio V Mauro Caliste – partirà la Conferenza di Servizi per l’approvazione del progetto definitivo, un passaggio fondamentale che porterà finalmente alla realizzazione della sala prove del Teatro dell’Opera, restituendo al territorio uno spazio di produzione culturale di livello internazionale“.

L’assessore all’Urbanistica del Municipio V Sergio Scalia aggiunge: “La riqualificazione dell’area del Centro Servizi Prenestino è il frutto di una lunga battaglia del territorio e della collaborazione tra cittadini e istituzioni. La sala prove del Teatro dell’Opera e il centro di formazione rappresentano un’opportunità unica per il Municipio e per la città intera”.

“La mostra presso la Casa dell’Architettura celebra questo importante passo verso la valorizzazione di un’area che si trasformerà in un nuovo polo culturale della città, restituendo al territorio uno spazio di aggregazione e formazione artistica“.

Lo dichiarano in una nota il presidente del Municipio V Mauro Caliste e l’assessore all’Urbanistica del Municipio V Sergio Scalia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.