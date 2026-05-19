Dal furto di corrente allo spaccio: il bilancio del maxi controllo tra Magliana e Villa Bonelli

Controlli a tappeto tra Magliana e Villa Bonelli per arginare lo spaccio diffuso e rafforzare la sicurezza nei quartieri del quadrante sud della Capitale.

I Carabinieri della Compagnia Roma Eur hanno messo in campo un servizio straordinario ad “alto impatto”, disposto nell’ambito delle strategie definite dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il bilancio dell’operazione parla di tre arresti, una denuncia e numerosi controlli antidroga e sulla circolazione stradale.

Nel mirino dei militari sono finite soprattutto le aree considerate più sensibili sul fronte della microcriminalità e delle piazze di spaccio emergenti.

Tra gli episodi più rilevanti c’è l’arresto di un uomo romano di 55 anni, già conosciuto dalle forze dell’ordine, accusato di furto aggravato di energia elettrica.

Secondo quanto accertato dai Carabinieri insieme ai tecnici della rete elettrica, l’uomo avrebbe realizzato un collegamento abusivo per alimentare il proprio appartamento attingendo direttamente dal contatore condominiale, evitando così il pagamento delle utenze.

Nel corso dei controlli antidroga, invece, i militari hanno fermato un ventenne sorpreso mentre cedeva alcune dosi di hashish a un giovane di poco più grande.

La successiva perquisizione ha consentito di recuperare ulteriore sostanza stupefacente già confezionata e pronta per essere venduta. Per il ragazzo sono scattate immediatamente le manette.

Un altro arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione Roma IV Miglio Appio nei confronti di una donna italiana destinataria di un provvedimento di custodia cautelare emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Roma.

La donna, che si trovava domiciliata in una struttura ricettiva della Capitale, è stata trasferita nel carcere femminile di Rebibbia dopo la revoca della misura alternativa di cui beneficiava.

Nel corso del servizio è finito nei guai anche un sedicenne, trovato in possesso di hashish e marijuana già suddivisi in dosi. Per lui è scattata la denuncia alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni.

L’operazione si è sviluppata attraverso pattugliamenti dinamici, posti di controllo e verifiche nelle aree ritenute più delicate del territorio.

In totale sono state identificate 117 persone e controllati 36 veicoli. Elevate anche diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, con sanzioni complessive vicine agli 800 euro.

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