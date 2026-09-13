Dalla spesa alla piazza sociale: la scommessa del nuovo mercato di Borgo Ticino

Nelle periferie urbane troppo spesso impoverite di punti d’aggregazione, i mercati rionali rappresentano l’ultimo baluardo di identità e tessuto sociale.

Con questo spirito prende forma la riqualificazione della struttura di Borgo Ticino, nel Municipio XIII, dove la posa della nuova copertura segna l’avvio di una vera e propria seconda vita per lo spazio pubblico, trasformandolo da semplice luogo di compravendita a presidio multifunzionale di quartiere.

L’operazione punta a restituire piena operatività alla struttura rionale, intrecciando le tradizionali attività di vendita a dettaglio con erogazione di servizi pubblici e iniziative a carattere culturale.

Servizi e cultura sotto lo stesso tetto: come cambia la struttura

Il progetto di rilancio, sostenuto dalle istituzioni locali, introduce una serie di funzioni mirate ad ampliare la fruizione quotidiana dell’area:

Decentramento amministrativo: All’interno del perimetro del mercato trova spazio uno Sportello Anagrafico decentrato, consentendo ai residenti di disbrigare pratiche burocratiche senza dover percorrere chilometri verso gli uffici centrali.

Cultura e aggregazione: Gli spazi rinnovati ospiteranno rassegne cinematografiche all’aperto con le Arene Cinema e serate musicali con il progetto Operacamion, portando la cultura lirica e spettacolare direttamente nel cuore del quartiere.

Sostenibilità: Tra le novità logistiche spicca anche l’installazione di una postazione per fototessere ecosostenibile a basso impatto ambientale.

Celli: “I mercati devono tornare a essere presidi vivi della comunità”

Sull’importanza politica e sociale dell’intervento è intervenuta la presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli:

“Un mercato non è mai stato soltanto un punto vendita per gli alimentari: è un frammento vivo del quartiere, un perno della quotidianità e una piazza d’incontro dove si intessono relazioni umane. Attraverso la nuova tettoia di Borgo Ticino restituiamo piena operatività a questo luogo, consolidandone la vocazione culturale e sociale. È la nostra visione di amministrazione: rigenerare ciò che già esiste, eliminare le barriere d’accesso e restituire alla cittadinanza spazi pulsanti e vicini ai bisogni reali. Un ringraziamento va al Municipio XIII per l’impegno profuso in un’opera che restituisce alla collettività un fondamentale punto di riferimento”.

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