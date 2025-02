Diciottenne sequestrata e minacciata dall’ex: arrestato 21enne

Un giorno come tanti, che si trasforma in un incubo a occhi aperti. È la tragica storia di una ragazza di 18 anni, vittima della furia cieca di un ex fidanzato incapace di accettare la fine della loro relazione. Un episodio drammatico, avvenuto a Campagnano di Roma, poco distante da Roma.

La giovane, che si stava dirigendo a scuola con la sua minicar, è stata prelevata con violenza dall’ex fidanzato, dando inizio a un dramma che sarebbe potuto finire in tragedia.

Il sequestro e l’SOS lanciato alla sua compagna di scuola

Era la mattina del 31 gennaio quando il ragazzo, 21 anni, l’ha sorpresa, costringendola a salire sulla sua auto.

La 18enne, in un ultimo disperato tentativo di chiedere aiuto, è riuscita a contattare un’amica, ma la sua comunicazione è durata poco.

Il giovane le ha tolto il cellulare, isolandola e iniziando un lungo calvario che l’avrebbe portata a vivere momenti di terrore.

La paura negli occhi della ragazza si è mischiata con la violenza psicologica che, da tempo, l’ex compagno infliggeva a quella che fino a poco prima era la sua fidanzata.

Il 21enne, che non aveva mai accettato la fine della loro storia, ha continuato ad insinuare, arrivando a minacciarla con un coltello. Si è rinchiuso con lei in un angolo isolato, dichiarando di volersi togliere la vita.

Un momento di terrore totale, dove la giovane, con il cuore in gola, ha cercato di mantenere la calma per evitare che la situazione degenerasse. Ma per fortuna, in quel disperato tentativo di comunicare con il mondo esterno, la ragazza ha lanciato un SOS alla sua compagna di scuola.

L’amica, rendendosi conto dell’urgenza, ha immediatamente allertato i carabinieri, che, insieme ai familiari della ragazza, hanno avviato le ricerche. La risposta è stata rapida e risolutiva.

I militari sono riusciti a localizzare l’ex fidanzato e la ragazza in una zona appartata, dove l’hanno finalmente liberata dalla morsa della paura.

Un’agghiacciante scoperta è emersa durante l’intervento. La giovane, dopo aver lasciato il ragazzo, era stata costantemente perseguitata da lui, subendo violenze psicologiche e fisiche.

Il giovane l’aveva tenuta sotto il suo controllo, minacciando non solo lei, ma anche la sua vita, come se avesse voluto rimanere a tutti i costi il padrone delle sue scelte.

Una relazione che si è trasformata in un incubo, con l’ex compagno che non si è mai rassegnato alla fine della loro storia.

L’arresto

Il ragazzo è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. È accusato di sequestro di persona e atti persecutori.

