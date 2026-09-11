Digitale e PMI, la Regione Lazio scommette sulle imprese: bando da 15 milioni e addio alla lotteria del “click day”

Un’iniezione di risorse fresche per accompagnare il tessuto produttivo laziale verso le sfide della transizione tecnologica e della modernizzazione organizzativa.

È stato presentato presso la Sala Tevere della Regione Lazio il nuovo Voucher Digitalizzazione PMI 2026, la misura promossa dall’amministrazione regionale, sostenuta dalle risorse del Programma FESR Lazio 2021-2027 e gestita operativamente da Lazio Innova.

L’iniziativa mette sul piatto un plafond complessivo di 15 milioni di euro destinato a micro, piccole e medie imprese della regione.

All’evento di lancio hanno preso parte la vicepresidente e assessore allo Sviluppo Economico Roberta Angelilli, il direttore regionale Tiziana Petucci, il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini, il presidente della Commissione Attività produttive Vittorio Sambucci e la presidente di CSIT Confindustria Vittoria Carli.

Contributi fino a 150mila euro: la griglia dei sostegni

Il bando è aperto a tutte le PMI regolarmente iscritte al Registro delle Imprese con sede operativa sul territorio regionale. Le agevolazioni sono pensate per finanziare progetti legati all’adozione del digital workplace, piattaforme di e-commerce, migrazione dei dati in cloud e rafforzamento delle barriere di cybersecurity.

L’ammontare dell’aiuto economico varia in base alla stazza dell’azienda:

Microimprese: Contributo massimo erogabile pari a 50.000 euro.

Piccole imprese: Sostegno finanziario fino a 100.000 euro.

Medie imprese: Agevolazione che può toccare un tetto di 150.000 euro.

Graduatoria di merito e procedure snelle: supera la logica della velocità

Una delle novità sostanziali riguarda le modalità di valutazione delle domande, inoltrabili tramite il portale regionale GeCoWEB Plus. La Regione ha infatti archiviato definitivamente la formula del “click day” a favore di una graduatoria basata su criteri oggettivi e trasparenti relativi alla qualità progettuale.

“Dal 2023 abbiamo già mobilitato 34 milioni di euro per l’innovazione delle nostre aziende, con una risposta straordinaria che ha visto l’86% dei beneficiari concentrato tra micro e piccole realtà”, ha evidenziato l’assessore Roberta Angelilli. “Con l’edizione 2026 portiamo il budget a 15 milioni, garantendo procedure snelle e zero burocrazia per sostenere la competitività del Lazio”.

Tutte le informazioni dettagliate e gli avvisi di partecipazione sono resi disponibili sui portali istituzionali lazioinnova.it e lazioeuropa.it.

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