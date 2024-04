Diversi cantieri stradali avviati nel IV Municipio ad aprile

Il mese di aprile ha visto l’avvio di una serie di cantieri in gran parte del territorio del IV Municipio, motivo per cui percorrendo in automobile i quartieri lungo la via Tiburtina capita spesso di imbattersi in cantieri, blocchi stradali e semafori a senso alternato per consentire agli operai lo svolgimento dei lavori.

Vediamo nello specifico gli interventi in corso nei vari quartieri del Municipio.

Pietralata

Al via i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Cassino, asse viario di collegamento in entrata e in uscita del quartiere con via Tiburtina.

La strada, fortemente usurata nel tempo, è una strada ad alta percorrenza poiché costituisce l’unico accesso per tre importanti strutture, l’Isola ecologica di Ponte Mammolo, il parcheggio di scambio di Ponte Mammolo e l’asilo nido “Bolle di sapone”.

Sempre in zona Pietralata, nell’ambito dell’appalto per la realizzazione dell’efficienza dei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, sono iniziati gli interventi in via Millosevich – all’altezza dell’asilo nido “I bambini dell’albero azzurro” per migliorare il deflusso ad oggi insufficiente.

L’intervento prevede anche l’installazione di una griglia a monte della strada per consentire un corretto deflusso dell’acqua piovana.

Martedì 9, infine, partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale nell’area compresa tra via Angelo Sismonda e Largo Carlo Maria Viola (vicino all’ex mercato).

Colli Aniene

Lavori incorso a partire da giovedì 4 aprile in via Tito Oro Nobili, nell’area di ingresso al Parco Tozzetti, con rifacimento del manto stradale. A seguire i lavori di rispristino interesseranno via Ernesto Rossi, all’altezza di accesso del Parco Tozzetti e del nido “Il nostro girotondo”, con contestuale rispristino del marciapiede dissestato.

Casal de’ Pazzi

Iniziati, sempre giovedì 4 aprile, gli interventi di verifica funzionalità idraulica della rete di raccolta delle acque piovane in viale Marx. Al termine di tale intervento, la verifica della rete di raccolta si sposterà in zona Metro Monti Tiburtini, in tutto il tratto di via Filippo Meda, con un interessamento dell’area di incrocio di via Monti Tiburtini.

Casal Bruciato

Da martedì 9 aprile i lavori di rifacimento della pavimentazione interesseranno via Silvio Nigro, nel tratto compreso tra via Zampieri e via Donati.

A partire dal 3 aprile, quindi, l’avvio di una serie contestuale di lavori di rifacimento ha creato (e continuerà a creare nei prossimi giorni) dei fisiologici ed inevitabili disagi agli automobilisti in transito nelle varie zone coinvolte.

L’assessore ai lavori pubblici Dino Bacchetti, nell’illustrare tutti i provvedimenti messi in atto, ha per l’appunto dichiarato: “Mi scuso con i cittadini per i disagi di questi giorni ma sto solamente mantenendo quanto promesso due anni e mezzo fa ai tantissimi cittadini che mi hanno eletto primo di tutti i partiti nel nostro Municipio. Avevo garantito professionalità, abnegazione e discontinuità con le precedenti giunte che avevano colpevolmente abbandonato il Municipio al degrado.

Dobbiamo, con il Presidente Umberti, recuperare il tempo perso. Sto ridando dignità ai quartieri in cui viviamo. I problemi da risolvere lasciatici in eredità sono molti ma li stiamo aggredendo uno alla volta.”

