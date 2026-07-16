Dopo oltre cinque anni di fermo, riattivato il tappeto mobile al mercato Insieme grazie ad un emendamento delle opposizioni

Dopo oltre cinque anni di fermo, è stato riattivato il tappeto mobile al Mercato Insieme di viale della Primavera a Centocelle. Finalmente i clienti non dovranno più dannarsi l’anima con le pesanti buste contenenti gli acquisti fatti e raggiungere faticosamente il parcheggio.

Come Abitare A Roma siamo particolarmente soddisfatti insieme agli esercenti che finalmente, dopo oltre 5 anni, vedranno termionati i disagi degli utenti. Gli esercenti – è bene sottolinearlo – dal 2007 mandano avanti le attività all’interno di una struttura che negli ultimi tre lustri non ha certo brillato sul versante della manutenzione e quindi della sicurezza e del decoro.

Dopo questo che pensiamo sarà di fatto l’evento più importante del 2026 per il mercato, vogliamo sottolineare l’enorme contributo dato, senza tregua, dal nostro giornale nel documentare e denunciare lo stato di abbandono della struttura.

Siamo anche intervenuti nelle commissioni e in aula consiliare e per un lungo periodo personalmente ho svolto il delicato compito di portavoce dell’AGS su indicazione del presidente Tonino Rosato e sostenuta dall’Associazione Mercati d’Autore di cui la struttura mercatale di viale della in Primavera fa parte.

Con lo stesso presidente della Commissione commercio municipale Marco Pietrosanti siamo stati partecipi denunciando questa ed altre carenze in diversi servizi andati in diretta televisa nella trasmissione Buongiorno Regione del TgR. Che le nostre continue segnalazioni, articoli e denunce dessero fastidio lo si era capito alcuni mesi fa quando ho subito una sorta di cartellino giallo e sono stato rimosso di fatto dal ruolo di portavoce dell’AGS.

Ma questo atto ritorsivo non ha minimamente scalfito l’impegno mio e del giornale di continuare a segnalare e documentare tutto ciò che in quella struttura non va e che non è accettabile né per i cittadini e né per i titolari delle attività commerciali.

E questo, tra l’altro, è in linea con la volontà espressa dal Sindaco Gualtieri, che si sta impegnando per il rilancio e l’ammodernamento delle strutture mercatali che l’amministrazione vede anche come luoghi incontro e di socializzazione, con nuove tabelle merceologiche e nuove attività come la ristorazione.

Stamattina il consigliere Pietrosanti ha anche approfittato per ascoltare le impressioni del Presidente dell’AGS sua rimessa in funzione del tappeto mobile. E, incredibile ma vero, Rosato, benché sollecitato, ha disconosciuto l’enorme lavoro fatto, come detto, attraverso Abitare A e all’interno dell’istituzione municipale. Al contrario ha inanellato complimenti al lavoro portato avanti con professionalità e abnegazione dai tecnici e dalla politica sia locale che centrale.

Insomma, siamo davanti a dichiarazioni che hanno del tragicomico, ma anche queste saranno un ulteriore stimolo a fare ancora meglio il nostro lavoro che è quello di informare correttamente e in difesa degli utenti e degli esercenti che hanno diritto ad operare in un contesto mercatale sempre più adeguato.

IL VIDEO

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