Dragona, ladri “mangiatutto” devastano il Carnevale: rubato il rinfresco

La scoperta domenica mattina è stata amara come il caffè senza zucchero. I volontari del Comitato di Dragona, arrivati ai locali del centro sociale sportivo per gli ultimi ritocchi alla festa di Carnevale, si sono trovati davanti a una scena desolante: una finestra scardinata, un buco nel muro e gli spazi svuotati.

I ladri avevano agito nella notte di sabato 7 febbraio, con una determinazione che lascia l’amaro in bocca. Il bottino? Niente oro o gioielli, ma qualcosa di ben più significativo per la comunità: tutto il cibo e le bevande preparate per la merenda dei bambini, i buoni acquisto offerti dai negozi di quartiere per premiare le maschere più belle, persino i piccoli utensili che i volontari utilizzano per la manutenzione del verde pubblico.

Un furto che ha colpito il cuore pulsante della convivialità locale. “Siamo rimasti senza parole”, racconta la presidente del comitato Ida Plini, ancora visibilmente provata dall’accaduto. Eppure, proprio quando sembrava che la festa dovesse essere cancellata, è accaduto qualcosa di straordinario.

LA CATENA DELLA SOLIDARIETÀ

La notizia del furto si è diffusa rapidamente nel quartiere, scatenando una reazione a catena che ha sorpreso gli stessi organizzatori.

I commercianti della zona, informati dell’accaduto, non ci hanno pensato due volte: nel giro di poche ore hanno inviato nuove scorte di cibo e premi in quantità persino superiore a quanto era stato rubato. Residenti e volontari si sono rimboccati le maniche, lavorando fianco a fianco per riparare i danni superficiali e ripulire la sala.

In meno di due ore, i locali erano di nuovo pronti. E così, nel pomeriggio, via la Corsesca si è riempita regolarmente di maschere, coriandoli e risate di bambini, trasformando quello che poteva essere un episodio degradante in una straordinaria prova di coesione sociale.

UN PRESIDIO ESSENZIALE PER IL TERRITORIO

Il centro colpito dai ladri non è un semplice luogo di ritrovo. Il Comitato di Dragona rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il quartiere: nei suoi locali ha sede una biblioteca con un gruppo di lettura molto attivo e un centro di ascolto psicologico gratuito, servizio essenziale per le fasce più fragili della popolazione.

La Polizia di Stato, intervenuta sul posto per i rilievi del caso, sta indagando per risalire ai responsabili del furto.

