Dramma a Fregene, cade dalla scala durante la potatura: giardiniere in codice rosso

Una manovra di routine trasformata in tragedia, nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il lavoratore — un cittadino di nazionalità romena impiegato presso una ditta privata — stava effettuando la potatura di un albero nel giardino di una residenza privata.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso l’equilibrio sulla scala, precipitando nel vuoto e impattando violentemente al suolo con il capo.

I soccorsi e il trasporto al San Camillo

L’allarme è scattato immediatamente. Il personale sanitario del 118, vista la gravità del trauma cranico e lo stato di incoscienza dell’uomo, ha richiesto l’invio dell’eliambulanza.

L’operaio è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Le indagini sulla sicurezza

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia per i rilievi di rito e per ascoltare eventuali testimoni.

Insieme ai militari, è giunto anche il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl Roma 3.

