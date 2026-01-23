Dramma a Fregene, cade dalla scala durante la potatura: giardiniere in codice rosso
L'incidente in una villetta privata. L'uomo, un 44enne, ha battuto violentemente la testa dopo un volo di diversi metri
Una manovra di routine trasformata in tragedia, nel pomeriggio di giovedì 22 gennaio. Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle autorità, il lavoratore — un cittadino di nazionalità romena impiegato presso una ditta privata — stava effettuando la potatura di un albero nel giardino di una residenza privata.
Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, l’uomo ha perso l’equilibrio sulla scala, precipitando nel vuoto e impattando violentemente al suolo con il capo.
I soccorsi e il trasporto al San Camillo
L’allarme è scattato immediatamente. Il personale sanitario del 118, vista la gravità del trauma cranico e lo stato di incoscienza dell’uomo, ha richiesto l’invio dell’eliambulanza.
L’operaio è stato stabilizzato sul posto e poi trasferito in codice rosso presso l’ospedale San Camillo di Roma, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.
Le indagini sulla sicurezza
Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Ostia per i rilievi di rito e per ascoltare eventuali testimoni.
Insieme ai militari, è giunto anche il personale dello Spresal (Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) della Asl Roma 3.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.