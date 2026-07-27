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Dramma a Marconi: precipita dal settimo piano di una palazzina , muore una donna di 65 anni

Il drammatico episodio all'altezza del civico 173. Inutili i soccorsi del 118, giunti sul posto insieme alle Volanti della Polizia di Stato e agli agenti del Commissariato San Paolo per gli accertamenti

Marco Rollero - 27 Luglio 2026

Un dramma si è consumato nel pomeriggio di ieri, domenica 26 luglio, lungo il quadrante sud della Capitale.

Poco prima delle 17:00, una donna di 65 anni è precipitata dal settimo piano di uno stabile situato in viale Guglielmo Marconi, all’altezza del civico 173, cadendo nell’area condominiale interna.

L’impatto con il suolo è stato purtroppo fatale e non ha lasciato scampo alla donna.

L’allarme è scattato immediatamente con le chiamate dei residenti al numero unico per le emergenze.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono giunti gli operatori sanitari dell’Ares 118, ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso a causa delle gravissime lesioni riportate nel volo.

Immagine di repertorio

Gli accertamenti della Polizia di Stato

Oltre ai sanitari, in viale Marconi sono intervenute le pattuglie del Reparto Volanti e gli agenti del Commissariato San Paolo, competente per territorio, che hanno provveduto ad isolare l’area del cortile condominiale per consentire le operazioni di rito.

I poliziotti hanno avviato le indagini ed effettuato i primi rilievi all’interno dello stabile e nell’appartamento al settimo piano per ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto e chiarire le cause che hanno portato alla tragedia.

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