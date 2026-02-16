Dramma nel Tevere: donna trascinata dalla corrente per chilometri. Recuperata a ponte Marconi

Una mattinata segnata dalla paura lungo il Tevere, dove una donna è stata recuperata in extremis dopo essere stata trascinata per chilometri dalla corrente.

Il fiume, ancora ingrossato dalle piogge della scorsa settimana, si è trasformato in una trappola mortale nel cuore della Capitale.

La donna, soccorsa in arresto cardiocircolatorio, è ora ricoverata in ospedale in condizioni gravissime.

L’allarme è scattato intorno alle 9, in pieno orario di punta, quando una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale ha notato un corpo galleggiare all’altezza dell’Isola Tiberina.

L’inseguimento lungo il fiume

La corrente, particolarmente sostenuta dopo l’ondata di maltempo, ha trascinato la donna verso valle senza lasciarle scampo. Immediato l’intervento dei Vigili del Fuoco, che hanno attivato il nucleo sommozzatori e il reparto fluviale.

Un primo tentativo di aggancio è stato effettuato nei pressi di Ponte Sisto, ma la forza dell’acqua ha reso impossibile il recupero in quel punto.

La corsa contro il tempo è proseguita per diversi chilometri, fino a Ponte Marconi, dove i sommozzatori sono riusciti a raggiungere la donna e a issarla su un gommone.

Già durante le operazioni di recupero sono iniziate le manovre di rianimazione cardiopolmonare.

Il ricovero in codice rosso

Una volta riportata a riva, presso la sede operativa del nucleo sommozzatori, la donna è stata affidata al personale del 118. Era priva di sensi e in arresto cardiocircolatorio.

Dopo i primi tentativi di stabilizzazione sul posto, è stata trasferita d’urgenza in codice rosso in ospedale. Le sue condizioni restano disperate.

Indagini in corso

Sul posto, la polizia fluviale, carabinieri e gli agenti dei gruppi Marconi e I Centro della polizia locale di Roma Capitale. Resta da accertare se la donna sia stata vittima di un incidente o se si sia trattato di un gesto volontario.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.