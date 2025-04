Droga, armi e reati predatori: blitz dei Carabinieri tra Ostia e Fiumicino

Un’operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia ha portato a tre arresti e sette denunce, confermando l’intensificazione dei controlli nelle aree più frequentate del litorale romano. Obiettivo principale: contrastare i reati predatori, lo spaccio di sostanze stupefacenti e il degrado urbano.

Le forze dell’ordine hanno agito con decisione, arrestando un 51enne romano già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, infatti, era già soggetto a misure restrittive, tra cui l’ordine di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla vittima.

A seguito di gravi violazioni, il Tribunale di Sorveglianza di Civitavecchia ha emesso un’ordinanza che ha sostituito le misure con la custodia in carcere, aggravando la sua situazione a causa dei maltrattamenti nei confronti della madre.

Poco dopo, un’altra operazione ha portato all’arresto di un 36enne romeno, il quale, durante un normale controllo di routine, è risultato gravato da un’ordinanza di custodia cautelare.

Il suo arresto è stato eseguito a seguito di una condanna definitiva per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, per i quali dovrà scontare una pena di 2 anni e 6 mesi.

Non solo arresti, ma anche una serie di denunce che evidenziano l’intensa attività di controllo. Sono stati denunciati in stato di libertà tre individui per detenzione di sostanze stupefacenti e altri quattro per il porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Un’attività che ha coinvolto anche il controllo di 149 autoveicoli e l’identificazione di 334 persone, di cui 50 straniere e 87 con precedenti penali.

Durante i controlli, sono state elevate ben 13 sanzioni al Codice della Strada per un totale di 1.400 euro. Sono stati anche ritirati due permessi di guida: uno per il rifiuto di sottoporsi all’alcoltest e l’altro per l’uso di sostanze stupefacenti.

Le autorità hanno anche intercettato un uomo impegnato in attività di parcheggiatore abusivo in un centro commerciale di Fiumicino, segnalandolo alle autorità competenti.

Ma il colpo grosso è arrivato con l’arresto di un 17enne romano, sorpreso dai Carabinieri in un’area di Ostia in atteggiamento sospetto. Dopo una perquisizione personale, il giovane è stato trovato con 32 grammi di hashish nascosti negli indumenti intimi.

Non finisce qui: una perquisizione domiciliare ha portato al sequestro di ulteriori 250 grammi di droga, materiale per il confezionamento e una somma di 2.490 euro, provento di un’attività illecita di spaccio.

Il ragazzo è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari, mentre il suo caso verrà esaminato dalle autorità competenti.

Nel corso dei controlli, inoltre, sono stati segnalati 13 individui per uso di stupefacenti, con il sequestro di 21 grammi di hashish, 5 grammi di cocaina, 3 grammi di marijuana e alcune dosi di crack.

