Ecco i vincitori ed i finalisti di “Salva la tua lingua locale”

Le Giurie del Premio Nazionale “Salva la tua lingua locale” hanno decretato i vincitori ed i finalisti dell’undicesima edizione.

Di seguito i risultati ufficiali del Premio Salva la tua lingua locale. I risultati sono visibili anche al seguente collegamento: Risultati edizione 2023 .

La cerimonia di premiazione si svolgerà il 7 dicembre 2023 a Roma presso il Campidoglio. Si prega gli interessati di confermare la propria presenza scrivendo a giornatadeldialetto@unpli.info .

Vincitori e Finalisti

PREMIO TULLIO DE MAURO

1° A.E. Gelsomino Molent, Ugo Perissinotto – Dizionario – Dizionario Concordiese seconda edizione, Tipografia Sagittaria, Concordia Sagittaria (VE), 2021

1° A.E. Giancarlo Porcu – Saggio – Un ribelle nell’ombra. Vita e opera di Pasquale Dessanai, Il Maestrale, Nuoro, 2023

2° A.E. Daniela D’Alimonte – Dizionario – Parole d’Abruzzo, Ianieri Edizioni, Pescara, 2023

2° A.E. Giuseppe Presicce – Dizionario – Dizionario di dialetto e civiltà salentina

3° A.E. Arnaldo Prili – Saggio –Lo fóco e la cénnere – Il dialetto di Serrone, Edizioni LeTofa, 2022

3° A.E. Bruno Simeone – Saggio – Nel nome dei Padri. Materiali di onomastica pietrastorninese

FINALISTI

Mauro Casasola, Ivan Crico – Dizionario – Zonte, Associazione Culturale Bisiaca, Ronchi dei Legionari (GO), 2022

Marco Forni – Saggio – Parole in cammino fra ladino, italiano e tedesco. Divagazioni etimologiche e letterarie, Istitut Ladin Micurá de Rü – San Martin de Tor, (BZ), 2022

Antonietta Morinelli, Antonietta Santopolo, Giuseppe Santopolo, Maria Giuseppina Santopolo – Saggio – P(e NG(e) SCURDA’ – VOL I – VOL II, L’economica, Campobasso, 2023

Cosimo Maldarizzi – Dizionario – Dizionario del dialetto mottolese, Stampasud S.p.A., Mottola (TA), 2021

Maurizio Marcelli – Dizionario – A nò, come se scrive?, ChiPiùNeArt Edizioni S.r.l.s., Roma, 2020

Alessandro Astolfi – Tesi di Laurea – Storia dei dialetti e delle tradizioni romagnole: una nobiltà negata da superstizioni artificiose, A.A. 2018/2019

Federico Calamanti – Tesi di Laurea – Il dialetto Gallesino ieri e oggi: un’analisi sociolinguistica, A.A. 2022/2023

Giovanna Clemente – Tesi di Laurea – I crematonimi: indicatori di cultura e creatività linguistica. Indagine onomastica nel comune di Laterza, A.A. 2018/2019

Valeria Di Pietra- Tesi di Laurea – Marsala: un’indagine linguistica e percettiva tra i giovani, A.A. 2022/2023

POESIA EDITA

1° Ombretta Ciurnelli – Lippe lappe. Cento quartine in lingua perugina – Edizioni Era Nuova APS, Perugia, 2023

2° Ezio Scagliarini – Poemétt – Marefosca Edizioni, San Giovanni in Persiceto (BO) 2022

3° A.E. Lidiana Fabbri – Bascòzi. Poesie in dialetto riminese – Raffaelli Editore, Rimini, 2022

3° A.E. Giovanni Falconi – Su grodde bos at a contare de me. La volpe vi racconterà di me – Edizioni NOR, Casteddu (CA), 2021

FINALISTI

Lucia Beltrame Menini – Done morubiane del ‘900. Storie de done, tirè fòra da le pagine de Quatro Ciàcoe e da i me libri – F.lli Corradin Editori, Urbana (PD), 2022

Amilcare Grassi – Sófia Gnò – Samuele Editore, Fanna (PN), 2023

Enrico Sala – A fîl de tèra – Youcanprint, 2023

Vito Santin – Te’l vènt de ‘e ẑigale. Nel vento delle cicale – Ronzani Editore, Città di Castello (PG), 2023

PROSA EDITA

1° Vito Domenico Bergamo, Li Cunti de lu Barone, Autoproduzione

2° A.E. Sabrina Gregori, Sirene e Cocai, White Cocal Press, Trieste, 2022

2° A.E. Lucia Tramonte, L’Avventuri ti Pinocchio, Autoproduzione, 2023

3° A.E. Agostino Regnicoli, LU PRINGIPITTU, Vydia Editore, Montecassiano (MC), 2022

3° A.E. Annita De Vitis, Lu Cuntu te Francischiellu, “Edizioni Milella” Lecce, 2021

FINALISTI

Caterina Di Maio – Per le vie del borgo – Caramanica Editore, Scauri (LT), 2023

Pier Luigi Gardella – Cansón de Natale – ArabaFenice, Boves (CN), 2013

Paolo Pascutto – Troppo triestini – White Cocal Press, Trieste, 2022

POESIA INEDITA

1° Giacomo Vit (friulano occidentale)

2° Aldo Polesel (Folpo – friulano)

3° Sante Valentino (dialetto di Canosa di Puglia)

FINALISTI

Dante Ceccarini (dialetto di Sermoneta); Fernando Gerometta (friulano); Nerina Poggese (veneto); Bernardo Carollo (siciliano); Anna Bastelli (dialetto bolognese); Laura Baiutti (friulano); Gianfranco Antuono (dialetto campano).

PROSA INEDITA

1° Pierina Gallina (Friulano)

2° Gabriele Gariglio (Romanesco)

3° Antonietta Santillo (Dialetto napoletano)

FINALISTI

Armando Prili – (Dialetto di Serrone – FR)

Pasquale Balice – Dialetto di Serracapriola (FG)

Mario Ciro Ciavarella – Dialetto di San Marco in Lamis (FG)

Terenzio Gambin – Dialetto veneto Feltrino – Basso Bellunese parlato nella pedemontana trevigiana

Nicola Merola – Napoletano

Renzo Passalacqua – Dialetto romagnolo

Nerina Poggese – Dialetto veronese dei Monti Lessini

TEATRO INEDITO

1°Basilio Antonio Arona(dialetto di Troina – EN), I ziti sinni fuiru,

2° Stelio Vianello(dialetto chioggiotto – VE), La Casa De La Striga

3° Chiara Marena (dialetto romanesco), Un Giorno Mi’ Nonno Me Disse

FINALISTI

Mario Tommasini

Giuseppina Veltri

Andrea Pezzuto

MUSICA

1° Claudio Mazzer (friulano)

2° Paolo Farina (dialetto pugliese di Castellana Grotte – BA)

3° Cinzia Capizzi e Carmelo Scavuzzo (siciliano)

FINALISTI

Gioacchino Cannizzaro (dialetto siciliano)

Francesco D’Urbano (dialetto abruzzese)

Perry Magnani (dialetto reggiano e mantovano)

Lara Molino ( dialetto abruzzese)

FUMETTO EDITO

1° Aldo Mereu, La Crôs di Vuardi, Edito da Proloco Forgaria nel Friuli

2° Giacomo Bonzani, Detti vigezzini illustrati, TLS Editrice, Comignano (NO), 2021

3° Veillette Sally Marie, La magica notte di Natale (traduzione in più dialetti dell’opera ’Twas the Night Before Christmas di Clement Clarke Moore), Pop the Cork Publishing LLC, 2023