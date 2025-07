Ecco la nuova maglia 2025/2026 della As Roma

Linee retrò, anima moderna. La Roma ha svelato oggi ufficialmente la nuova maglia casalinga per la stagione 2025/2026, e per i tifosi giallorossi è già un colpo al cuore. Disegnata da Adidas, partner tecnico del club, la divisa affonda le sue radici negli anni Novanta, omaggiando uno dei periodi più iconici della storia romanista, ma rivisitato con cura sartoriale e tecnologie all’avanguardia.

A indossarla saranno i ragazzi di Gian Piero Gasperini, pronti a vivere una stagione che si preannuncia infuocata, in Italia e in Europa.

La maglia si presenta nel classico rosso porpora, acceso da strisce gialle sulle spalle e dettagli a contrasto. Il logo Adidas, giallo anch’esso, si staglia sul petto, mentre il girocollo è impreziosito da un dettaglio che farà emozionare i cuori giallorossi: il logo ufficiale AS Roma incastonato come un sigillo d’identità. Nessuno sponsor campeggia sul fronte: lo spazio è vuoto, elegante, a causa della mancata riconferma dell’accordo con Riyadh Season.

Un’assenza che, più che impoverire la maglia, la restituisce nella sua purezza storica. Una scelta, voluta o no, che ricorda le maglie indossate con fierezza da campioni come Giannini, Rizzitelli, Aldair.

La nuova casacca è già disponibile negli AS Roma Store e online, in due versioni. L’Authentic, identica a quella che vestiranno Dybala e compagni, è dotata della tecnologia HEAT.RDY ed è in vendita a 150 euro. La Replica, più accessibile, integra il sistema AEROREADY, capace di assorbire umidità e mantenere il corpo asciutto durante l’attività sportiva.

Nel giorno della presentazione, il web giallorosso ha risposto con entusiasmo. “Finalmente una maglia degna della nostra storia”, scrivono in molti. Per altri, è un ritorno romantico a un calcio che oggi sembra lontano, ma che la Roma ha deciso di evocare con stile.

Nostalgia e ambizione si fondono in una maglia che vuole raccontare chi siamo stati e dove vogliamo arrivare. A modo nostro, con il rosso e il giallo nel cuore.

