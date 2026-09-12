Educazione affettiva e lotta ai femminicidi nelle scuole: dal Municipio VII uno stanziamento di 50mila euro

Un investimento concreto sulle nuove generazioni per scardinare pregiudizi, stereotipi e disparità di genere fin tra i banchi di scuola.

La giunta del Municipio VII ha approvato, nella giornata di ieri venerdì 11 settembre, una delibera che sblocca 50.000 euro destinati alla promozione di progetti di educazione sessuo-affettiva e alla prevenzione della violenza contro le donne all’interno degli istituti di istruzione superiore del territorio.

La misura, confermata per il secondo anno di fila, consolida un modello d’intervento territoriale fondato sull’alleanza tra istituzioni locali e realtà del terzo settore specializzate nella tutela dei diritti delle donne.

L’alleanza con le realtà del territorio

I percorsi formativi nelle classi vedranno la collaborazione operativa di due storici punti di riferimento del panorama romano:

Partenariato qualificato: Gli interventi saranno curati dagli operatori di Lucha y Siesta e Differenza Donna, associazioni attive da anni sul fronte del contrasto al patriarcato e del sostegno alle vittime di abusi.

Obiettivi didattici: I laboratori punteranno a fornire agli studenti strumenti critici per riconoscere i segnali del possesso tossico, promuovere la cultura del rispetto reciproco e costruire relazioni affettive sane.

Laddaga: “Formare i ragazzi per abbattere i pregiudizi”

A chiarire lo spirito dell’iniziativa è il presidente del Municipio VII, Francesco Laddaga, che ha rimarcato l’urgenza sociale del provvedimento:

La risposta all’emergenza: “Di fronte al drammatico e ininterrotto aumento dei casi di femminicidio e violenza di genere nel nostro Paese, è dovere delle istituzioni agire alla radice del problema”.

Il valore della prevenzione: “Siamo convinti che la strada maestra sia la prevenzione primaria. Ripartire dai più giovani attraverso la sensibilizzazione scolastica significa aiutarli ad azzerare le disuguaglianze e ad abbattere quegli stereotipi culturali che alimentano le prevaricazioni”, ha dichiarato il minissindaco.

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