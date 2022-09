Elezioni 25 settembre 2022, tutte le informazioni

Dalle modalità generali di voto al voto assistito a domicilio; dagli orari in cui chiedere (o rinnovare) le tessere elettorali a cosa si deve fare per diventare presidente di seggio; dalle agevolazioni sui biglietti – aerei, ferroviari, navali – per chi viene a votare da fuori Roma alla possibilità, per i diversamente abili, di farsi accompagnare gratis ai seggi in auto: tutto quello che c’è da sapere sulle prossime elezioni del 25 settembre è qui, sul nostro portale, diviso per temi e immediatamente consultabile.

