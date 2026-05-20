Emergenza casa, scatta il piano sugli immobili Inps: mille alloggi per l’edilizia pubblica. Ma a Roma è già scontro sui ritardi

Un miliardo di euro di mattoni per tentare di dare una risposta strutturale alla crisi abitativa che stringe alla gola le grandi città italiane. È questa la filosofia alla base del capitolo “Inps” inserito nel decreto 66 del 2026, il neonato Piano Casa varato dall’esecutivo.

Il provvedimento punta a prendere due piccioni con una fava: accelerare il piano di dismissioni degli immobili dell’ente previdenziale – rimasto finora impantanato tra lungaggini burocratiche – e rimpinguare uno stock di alloggi popolari e sociali ormai ridotto all’osso.

Secondo i dati diffusi dal Sole24Ore, l’operazione coinvolgerà in prima battuta almeno mille unità immobiliari a uso residenziale di proprietà dell’istituto, con la possibilità di ampliare la platea riconvertendo uffici e locali commerciali attraverso varianti urbanistiche mirate.

Il fattore Roma: la fetta più grande del patrimonio nel Lazio

In questo scenario, la Capitale e la sua regione recitano la parte del leone. Stando alle stime del Sunia (il sindacato degli inquilini), all’ombra del Colosseo si contano circa 3.800 appartamenti di proprietà Inps.

Più in generale, dei 23mila beni complessivi detenuti dall’ente (tra negozi, terreni e pertinenze), ben il 55% si trova nel Lazio.

A livello nazionale, il patrimonio puramente residenziale ammonta a 7mila abitazioni, per il 30% attualmente sfitte e pronte a essere reimmesse sul mercato protetto.

La strategia del Campidoglio per intercettare questa imponente dote immobiliare si muove su un doppio binario.

Da un lato c’è l’intenzione dell’Inps di cedere al Comune di Roma 350 appartamenti attualmente locati, che andrebbero ad aggiungersi ai 208 già rilevati dall’amministrazione capitolina tra il 2023 e il 2025.

Dall’altro, si guarda all’esito del bando per l’Edilizia Residenziale Sociale (Ers) chiuso lo scorso anno, dove l’Inps ha risposto presente mettendo sul piatto oltre 500 appartamenti destinati all’housing sociale. Un pacchetto potenziale di 850 alloggi pronti a cambiare proprietario.

L’allarme dei sindacati: “Procedure bloccate, tornano gli sfratti”

Tuttavia, l’ottimismo dei numeri deve fare i conti con la lentezza della macchina amministrativa, sollevando lo scetticismo e la protesta delle sigle di base.

Dal sindacato Asia Usb arriva un duro affondo sulla gestione dei tempi da parte delle strutture comunali:

“Al bando Ers dello scorso anno hanno risposto diversi enti, tra cui Inps ed Enasarco, proponendo circa 600 alloggi in cui risiedono inquilini sotto sfratto”, spiegano i rappresentanti dei lavoratori. “La semplice partecipazione al bando aveva congelato le procedure di rilascio, ma sono passati mesi senza che il Comune desse seguito formale alle proposte di acquisto. Questo stallo rischia di diventare il pretesto per far ripartire gli ufficiali giudiziari”.

Per fare chiarezza sulla situazione e chiedere risposte immediate all’assessorato alla Casa, i movimenti per il diritto all’abitare hanno convocato un’assemblea pubblica per il prossimo 27 maggio all’interno della Sala Rossa del Municipio VII, in piazza di Cinecittà. Il confronto si preannuncia infuocato.

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