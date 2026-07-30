Escrementi di topi sugli alimenti e cibo scaduto: chiuso minimarket alla stazione di Ostia Lido

Un quadro igienico-sanitario da incubo nascosto dietro gli scaffali di un esercizio commerciale a due passi dai binari.

Gli agenti del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale, nell’ambito dei servizi straordinari per il contrasto all’abusivismo e al degrado urbano, hanno messo i sigilli a un minimarket situato nell’area adiacente alla stazione ferroviaria di Lido Centro ad Ostia.

L’operazione, condotta in stretta collaborazione con gli ispettori dell’ASL competente, rientra in una più ampia stretta sulla sicurezza del quartiere, già teatro nelle ultime settimane di mirate operazioni di Polizia Giudiziaria che avevano portato, tra l’altro, all’arresto di un minorenne sorpreso nell’attività di spaccio.

L’ispezione shock: larve e cibo scaduto da mesi

Le verifiche all’interno del minimarket hanno rivelato violazioni sanitarie gravissime, spingendo gli operatori a disporre l’immediata sospensione dell’attività e la serrata del locale:

Contaminazioni da roditori: Gli agenti e il personale sanitario hanno rinvenuto feci di topo depositate a contatto diretto con i prodotti alimentari posizionati in vendita.

Insetti nelle confezioni: All’interno dei pacchi di cibo destinati alla clientela sono state riscontrate colonie di larve e insetti.

Cibo deteriorato e scaduto: Oltre alla scorretta conservazione dei cibi deperibili, sulle corsie dell’attività figuravano numerosi generi alimentari scaduti da diversi mesi ma ancora regolarmente esposti al pubblico.

Sanzioni per ubriachezza e presidio del territorio

Il blitz si è esteso anche al perimetro esterno e alle strade limitrofe allo scalo di Lido Centro, costantemente attenzionate per fenomeni di bivacco, consumo problematico di alcol e abbandono incontrollato di rifiuti.

Nel corso del servizio, le pattuglie hanno elevato verbali per ubriachezza manifesta a carico di tre uomini: un cittadino italiano di 47 anni, un 49enne romeno e un 42enne di nazionalità russa.

I comandi della Polizia Locale hanno confermato che i presìdi di vigilanza e le ispezioni alle attività commerciali dell’area litoranea proseguiranno con cadenza regolare nelle prossime settimane, con l’obiettivo di garantire decoro, sicurezza pubblica e tutela della salute per residenti e pendolari.

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