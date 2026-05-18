Esplosione e fiamme nella notte a Roma est: distrutto un chiosco

Un’esplosione nel cuore della notte, poi il cielo illuminato dalle fiamme e il quartiere svegliato di soprassalto dal rumore delle sirene.

Momenti di paura a Tor Bella Monaca, dove un violento incendio ha distrutto un chiosco per la vendita di frutta e verdura in via Giorgio Aspertini, nel quadrante est della Capitale.

Il rogo è divampato poco dopo le 2 di lunedì 18 maggio. Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, diversi residenti sarebbero stati svegliati da un forte boato, avvertito distintamente nelle palazzine della zona.

Affacciandosi alle finestre, molti hanno visto una densa nube di fumo levarsi dalla strada mentre le fiamme avvolgevano completamente la struttura commerciale.

Nel giro di pochi minuti le chiamate al numero di emergenza hanno fatto scattare il massiccio intervento dei vigili del fuoco.

Le squadre arrivate sul posto hanno trovato il chiosco ormai quasi interamente compromesso dal fuoco e hanno iniziato le operazioni di spegnimento per evitare che il rogo potesse estendersi alle auto in sosta e alla vegetazione vicina.

L’area è stata immediatamente transennata anche per consentire alle forze dell’ordine di mettere in sicurezza il quadrante e agevolare le operazioni dei soccorritori. Le fiamme, visibili a distanza, hanno attirato in strada decine di abitanti del quartiere.

Nonostante la violenza dell’incendio, il bilancio non registra feriti né persone intossicate. Un elemento che ha evitato conseguenze più gravi è stato proprio l’orario notturno, quando il chiosco era chiuso e la strada meno frequentata.

Terminato l’intervento di spegnimento, è iniziata la fase degli accertamenti per chiarire l’origine del rogo.

Gli investigatori stanno lavorando per capire cosa abbia provocato l’esplosione iniziale e il successivo incendio.

Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: tra le piste al vaglio ci sono un possibile guasto elettrico o un’origine dolosa.

Fondamentale potrebbe rivelarsi l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver immortalato gli istanti precedenti all’esplosione.

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