Esplosione in via Fasan, scatta il blitz dei carabinieri: arrestati due ras dello spaccio ad Ostia

Risposta immediata delle forze dell’ordine dopo le tensioni e la paura scatenate dall’esplosione dell’altra notte in via Fasan, dove un petardo ad alto potenziale era stato fatto deflagrare in strada come probabile avvertimento nell’ambito del controllo del territorio.

Le indagini lampo condotte dai Carabinieri della Compagnia di Roma Ostia hanno portato ad un blitz mirato, culminato con l’arresto di due figure di spicco legate alla gestione delle piazze di spaccio locali.

Gli arrestati sono due romani con precedenti penali, di 46 e 49 anni, gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno sorpreso i due uomini in piazza Lorenzo Gasparri proprio mentre credevano di muoversi senza occhi addosso.

I militari li hanno colti in flagrante durante la cessione di una dose di crack a un cliente, fermato a poca distanza e segnalato alla Prefettura come assuntore.

Durante la successiva perquisizione della zona circostante la piazza, gli investigatori hanno individuato un insolito nascondiglio utilizzato dagli spacciatori per eludere i controlli:

Il nascondiglio tra le fronde: Mimetizzati tra i rami di un albero della piazza sono stati scovati 30 involucri di crack pronti per la vendita, per un peso complessivo di 19 grammi;

Sequestri aggiuntivi: Recuperati ulteriori frammenti di crack, dosi di hashish e 80 euro in contanti ritenuti provento del traffico illecito.

I due indagati sono stati condotti in camera di sicurezza in attesa del giudizio con rito direttissimo.

Le indagini proiettano ora i propri riflettori sulle possibili connessioni tra i due arrestati e l’esplosione di via Fasan.

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