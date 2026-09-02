Esquilino, oltre 60 chili di surgelati senza tracciabilità: al locale 10mila euro di multa

Continuano a ritmo serrato le verifiche straordinarie della Polizia Locale di Roma Capitale nel perimetro della “zona rossa”.

Il piano di vigilanza predisposto dal Comando Generale ha fatto registrare una nuova serie di blitz strategici volti alla tutela della salute pubblica, alla regolarità del commercio e al contrasto dei fenomeni di degrado urbano.

Il primo intervento ha visto protagonisti gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU) all’interno di un bar-ristorante del quartiere Esquilino.

L’ispezione ha portato alla luce un quadro critico sotto molteplici aspetti:

Cibo sequestrato: finiti sotto vincolo cautelare oltre 60 chilogrammi di prodotti surgelati conservati in condizioni pessime e totalmente privi di tracciabilità.

Lattine senza etichetta: sequestrate circa 100 confezioni di bevande sprovviste di indicazioni degli ingredienti in lingua italiana.

Contestazioni amministrative: accertate l’assenza del listino prezzi, l’omessa segnalazione dei cibi congelati nei menu e gravissime irregolarità di natura edilizia e tributaria.

Per le violazioni riscontrate, l’amministratore dell’attività — un cittadino di nazionalità bangladese di 52 anni — è stato sanzionato con verbali per un ammontare di circa 10.000 euro, mentre sono tuttora in corso verifiche sulle autorizzazioni della struttura.

Parallelamente, le pattuglie del I Gruppo Centro Storico sono intervenute lungo l’asse viario tra il Colosseo e via dei Fori Imperiali per smantellare il commercio ambulante abusivo.

Gli operanti hanno sorpreso venditori illegali intenti a somministrare bottigliette d’acqua conservate in precarie condizioni igienico-sanitarie.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di oltre 200 articoli destinate ai turisti — tra cui mini-ventilatori portatili, cappellini ed ombrellini parasole — e con l’elevazione di sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a 20.000 euro.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.