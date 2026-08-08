Estate sul litorale Laziale, la stretta della Guardia di Finanza: scoperti lavoro nero e ricambi rubati

Un maxi dispositivo di controllo per blindare la stagione estiva e tutelare l’economia legale lungo la costa laziale.

Nelle ultime ore, i Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno portato a termine un’imponente operazione straordinaria che ha passato al setaccio i principali centri balneari del litorale nord della Capitale: da Ladispoli e Fregene fino a Passoscuro, Maccarese e all’area del Pometino.

L’operazione, condotta dai militari del Gruppo di Civitavecchia e dei Reparti capitolini, ha visto in campo oltre 100 uomini, con il supporto aeronavale di una vedetta della Stazione Navale di Civitavecchia, un elicottero della Sezione Aerea di Pratica di Mare e i cani antidroga dei Gruppi di Civitavecchia e Fiumicino.

Scontrini “fantasma” e 31 lavoratori completamente in nero

Il bilancio dell’attività ispettiva sul fronte fiscale e sul lavoro sommerso traccia una mappa impressionante di irregolarità tra i locali della movida, i bar e gli stabilimenti balneari della costa:

Fisco e scontrini: su 30 controlli mirati alla regolare certificazione dei corrispettivi, ben 22 sono sfociati in contestazioni per mancata memorizzazione o emissione dello scontrino elettronico (un tasso di violazione pari a oltre il 70%);

Lavoro sommerso: scovati 33 lavoratori irregolari, di cui 31 completamente “in nero”, privi di contratto, garanzie previdenziali e tutele assicurative;

Strutture ricettive e B&B: due strutture sono state stangate con sanzioni per oltre 8.800 euro per evasione del canone RAI e per aver allestito un numero di posti letto superiore al limite massimo autorizzato nella Scia;

Abusivismo commerciale: sequestrati e confiscati capi d’abbigliamento venduti in spiaggia e in strada senza alcuna autorizzazione da un ambulante abusivo.

Ricambi d’auto rubate, armi e droga: i risvolti penali

Parallelamente ai controlli economici, l’azione delle Fiamme Gialle si è concentrata sul contrasto alla criminalità di strada e al traffico di sostanze stupefacenti:

Market di pezzi rubati nel Pometino: i militari hanno scoperto un deposito clandestino adibito alla vendita di pezzi e ricambi smontati da veicoli rubati. Il titolare è stato colto in flagranza mentre cedeva la merce a un cliente: entrambi sono stati denunciati per ricettazione e incauto acquisto;

Lotta alla droga: grazie al fiuto dei cani antidroga, sono stati sequestrati 76,2 grammi di droga (cocaina, hashish e marijuana) con la denuncia a piede libero di 3 persone per traffico e spaccio;

Armi da taglio e identificazioni: tra le 220 persone identificate, un uomo è stato denunciato perché sorpreso a girare con un coltello a serramanico dalla lama pieghevole di 7 centimetri.

Stangata ai distributori e verbali in mare per guida senza patente

Il setaccio si è esteso infine alle arterie stradali, agli impianti di carburante e allo specchio di mare antistante le spiagge:

Distributori furbetti: 3 impianti di carburante sono stati sanzionati per non aver comunicato i prezzi al MIMIT o per la mancata esposizione dei cartelli con la media regionale dei prezzi;

Controlli aeronavali in mare: nell’ambito delle verifiche su 109 natanti e mezzi, la componente navale ha elevato 4 verbali per guida di imbarcazioni da diporto senza patente nautica e sanzionato un soggetto per l’installazione abusiva di un impianto privato di comunicazione radio privo di concessione governativa.

L’operazione rientra nelle direttive concordate in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.O.S.P.) presieduto dal Prefetto di Roma, con l’obiettivo di garantire sicurezza urbana, legalità economica e tutela dei commercianti onesti e dei turisti durante i mesi estivi.

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