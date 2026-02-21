Eur, scacciacani “truccata” per uccidere: arrestato 51enne dopo inseguimento in via delle Tre Fontane

Quella che doveva essere una normale scacciacani era stata trasformata in una vera e propria arma letale, pronta a fare fuoco.

Protagonista della vicenda un uomo di 51 anni, intercettato e arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma dopo un tentativo di fuga nei pressi di via delle Tre Fontane, nel quadrante sud della Capitale.

La fuga e il controllo

Il blitz è scattato quando l’uomo, alla guida della sua auto, ha incrociato una pattuglia dell’Arma. Invece di proseguire regolarmente, il 51enne ha accelerato bruscamente, sperando di dileguarsi tra le strade limitrofe.

Una manovra che ha ottenuto l’effetto opposto: i militari hanno subito invertito la marcia, bloccando il veicolo dopo un breve inseguimento.

Il nervosismo eccessivo mostrato durante il controllo dei documenti ha convinto i Carabinieri a procedere con una perquisizione personale accurata.

L’arma modificata: un “gioiello” di precisione balistica

Nascosta tra gli abiti, gli agenti hanno rinvenuto la sorpresa: una pistola scacciacani che di innocuo non aveva più nulla.

L’arma era stata sottoposta a una meticolosa modifica della canna e dei meccanismi interni, trasformandola a tutti gli effetti in un’arma comune da sparo capace di uccidere.

Il kit era completo e pronto all’uso:

Caricatore inserito ;

5 cartucce già cariche;

Ogive sferiche in acciaio, modificate per massimizzare il potere perforante.

Sequestro e domiciliari

L’arma e le munizioni sono state sequestrate e saranno inviate ai laboratori di balistica per ulteriori rilievi tecnici, necessari a capire se la pistola sia stata utilizzata in recenti episodi di cronaca.

Per il 51enne sono scattate immediatamente le manette con l’accusa di detenzione di arma clandestina.

L’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida, ha disposto per l’uomo la misura degli arresti domiciliari.

