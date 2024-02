Ex Fiera di Roma, pubblicato concorso per la rigenerazione

É stato pubblicato questa mattina il bando per la realizzazione del Masterplan per la ex Fiera di Roma di via Cristoforo Colombo. Il concorso, che costituirà la base del successivo Piano Urbanistico attuativo per la trasformazione dell’Area, consiste in una selezione che avverrà in un’unica fase con l’individuazione del progetto vincitore e di altre quattro migliori proposte. Il valore complessivo dei premi è pari ad euro 80.000 al netto dell’iva e degli oneri previdenziali, così suddivisi: 40mila euro alla proposta vincitrice e 10mila a ciascuna delle prime quattro proposte segnalate dopo la proposta vincitrice. Il termine per la presentazione delle proposte è di 60 giorni naturali e consecutivi dalla data di pubblicazione del bando.

Il concorso è parte dell’accordo siglato lo scorso settembre tra Roma Capitale e il fondo Orchidea srl per la riqualificazione della ex Fiera di Roma. L’accordo prevede la completa trasformazione del complesso con la demolizione degli immobili e la loro sostituzione con nuove funzioni, pubbliche e private.

L’area, circa 76mila mq complessivi con una superficie utile lorda (SUL) di oltre 44mila mq, sarà così suddivisa:

* l’80 % (oltre 35mila mq) a uso abitativo, di cui oltre 7mila mq vincolati alla realizzazione di housing sociale;

* il 20% (oltre 8.800mq) a uso non residenziale, di cui circa 6.800mq a servizi direzionali e 2000mq a commerciale.

Previsti inoltre:

– una dotazione complessiva di verde pubblico attrezzato pari a circa 25.000 mq (2,5 Ha);

– 9.500 mq circa per servizi pubblici;

– oltre 2.300 mq per parcheggi pubblici e 6.123 mq di parcheggi asserviti all’uso pubblico.

“Come promesso il percorso di riconversione della ex Fiera di Roma va avanti. Dopo anni di abbandono e incertezze sul futuro di questo sito, oggi parte il concorso per la realizzazione del Masterplan che ci consegnerà un luogo riqualificato con spazi per la socialità, abitazioni anche a canone calmierato, e un parco. Il tutto in un luogo strategico e centrale della città, all’interno di quadrante protagonista di un importante processo di rigenerazione urbana: a poca distanza, infatti, è ripartita la convenzione urbanistica di Piazza dei Navigatori e i lavori sono attualmente in corso” commenta l’Assessore all’Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia.

Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Europea e sul sito del soggetto banditore www.orchidea-srl.com