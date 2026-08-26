Falso maresciallo e gioielli da consegnare: anziano non abbocca, il “corriere” finisce in manette

Il copione era quello ormai tristemente noto, ideato per fare leva sul panico e sulla vulnerabilità degli anziani: il finto maresciallo dell’Arma, l’automobile di famiglia coinvolta in un grave fatto di cronaca e la richiesta d’emergenza di consegnare preziosi per coprire presunte spese legali ed evitare sanzioni.

Questa volta, però, il raggiro si è infranto contro la prontezza delle vittime e la rapidità d’azione delle forze dell’ordine nel cuore del rione Monti.

L’operazione, condotta dai Carabinieri della Stazione di Roma Quirinale, ha portato all’arresto in flagranza di un 27enne di origini tunisine, già noto agli archivi giudiziari, gravemente indiziato del reato di truffa aggravata.

La trappola telefonica e il sangue freddo delle vittime

I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di ieri all’interno di una palazzina di via Panisperna. Un uomo di 87 anni si trovava in casa insieme al figlio di 56 anni quando il telefono fisso ha iniziato a squillare.

Dall’altro capo del filo, una voce autorevole si è presentata prima come un sottufficiale dei Carabinieri e poi come un magistrato della Procura, raccontando una storia inventata ad arte: l’autovettura di famiglia sarebbe stata utilizzata per compiere una rapina e, per scagionare i familiari, si rendeva necessario far esaminare ed analizzare con urgenza tutti i gioielli custoditi nell’abitazione.

Compresa all’istante la natura del tentativo di estorsione, il figlio dell’ottantasettenne ha mantenuto la calma.

Fingendo di assecondare le richieste degli interlocutori e cedendo alle pressioni economiche, l’uomo è riuscito a tenere occupata la linea telefonica mentre in contemporanea allertava con discrezione il Numero Unico d’Emergenza 112 da un secondo dispositivo.

Il blitz all’interno dell’appartamento

Nel giro di pochissimi minuti, i Carabinieri della Stazione Quirinale sono giunti sul posto in abiti civili e si sono introdotti nell’immobile, posizionandosi all’interno delle stanze in un servizio d’osservazione riservato.

Quando il “corriere” designato dal gruppo criminale – il 27enne tunisino – si è presentato alla porta di casa pronto a incassare i preziosi posti sul tavolo, i militari sono usciti allo scoperto sbarrandogli la strada e ammanettandolo al momento del ritiro.

L’arrestato è stato condotto nelle aule del Tribunale di Roma a piazzale Clodio, dove si è tenuto il giudizio per direttissimo.

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