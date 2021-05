Farmacap, Figliomeni (FDI): “Interrogazione ed accesso agli atti su presunta fusione Farmacap-Zetema”

“Se non fosse che di mezzo c’è il dramma di 340 famiglie che vedono a rischio il proprio stipendio, nonché la penalizzazione dei cittadini che rischiano di essere privati di un servizio essenziale sopratutto in questo periodo di emergenza sanitaria, ci sarebbe da ridere dinanzi all’ultimo colpo di teatro dell’Assessore al bilancio e alle partecipate Gianni Lemmetti che ieri, tirando fuori il coniglio dal cilindro, messo alle strette ha affermato che Zétema è disposta ad incorporare Farmacap parlando di risorse, fondi e affermando che le modalità ci sono. Una proposta di cui la governance della società nemmeno sarebbe stata al corrente. Ebbene, non siamo più disposti a tollerare questi ‘colpi di teatro’ sulla pelle dei cittadini e dei lavoratori della società pertanto abbiamo predisposto una interrogazione urgente e un accesso agli atti dettagliato per chiedere la documentazione di questa fantomatica fusione. Dopo cinque anni di una gestione sorda e incapace di prendere scelte per il bene della città la misura è colma. Vogliamo atti e non chiacchiere!”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.