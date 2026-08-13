Ferragosto a Roma: Termini blindata tra cooperazione internazionale, “Camper Viminale” e decoro urbano

In vista del picco di presenze turistiche legato alle festività di Ferragosto, la Polizia di Stato ha disposto un potenziamento del dispositivo di sicurezza attorno alla Stazione Termini.

Sotto la regia del Commissariato di P.S. Viminale, la risposta istituzionale nell’area dell’hub ferroviario si articola attraverso una strategia integrata che unisce prevenzione, cooperazione transfrontaliera e interventi di decoro urbano.

Tra le novità introdotte figura l’attivazione in via Amendola del “Camper Viminale”, un presidio operativo avanzato concepito come centro di raccordo logistico per le pattuglie interforze sul campo, pensato per velocizzare le operazioni di controllo e risposta operativa nell’area dell’esedra.

Poliziotti greci a Termini e rete d’assistenza sociale

Sul piano della sicurezza internazionale, il piano di prevenzione vede l’impiego di equipaggi misti: gli agenti del Commissariato Viminale e della Polizia Ferroviaria svolgeranno pattugliamenti congiunti insieme al personale della Polizia greca, in supporto ai numerosi visitatori stranieri presenti nello scalo.

Accanto all’attività strettamente di polizia, il dispositivo applica il modello “Safety-Security-Emergency”: operatori e mediatori della Sala Operativa Sociale di Roma Capitale hanno avviato un monitoraggio delle persone in stato di fragilità presenti nella zona per facilitarne l’instradamento verso la rete di supporto e assistenza socio-sanitaria della città.

Pulizie straordinarie e contravvenzioni al commercio abusivo

Sul fronte della vivibilità e della tutela del decoro, le squadre dell’AMA hanno completato interventi di igienizzazione e sanificazione in via Amendola, provvedendo alla rimozione di fioriere non autorizzate e alla pulizia dei muri, con il supporto dell’Ufficio Tecnico di Roma Capitale per la messa in sicurezza dell’area attorno al Camper operativo.

Contemporaneamente, la Polizia Locale di Roma Capitale ha eseguito verifiche sulle attività commerciali e ambulanti del quartiere: i controlli hanno portato alla chiusura e all’immediata rimozione di un banco di vendita d’abbigliamento sprovvisto dei titoli autorizzativi. Le operazioni ad alto impatto proseguiranno per l’intero ponte feriale.

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