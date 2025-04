Fiamme a Fonte Laurentina, va a fuoco una pizzeria: nessun ferito

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un momento di paura e apprensione a Fonte Laurentina, quando un incendio è divampato all’interno della pizzeria “Sottocasa”, punto di riferimento per tanti residenti della zona.

Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 15 di lunedì 28 aprile in viale Ugo Monaco, richiamando l’attenzione dei passanti e costringendo all’intervento d’urgenza vigili del fuoco e polizia.

L’origine del rogo è ancora tutta da chiarire. I pompieri hanno domato le fiamme e messo in sicurezza i locali: fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Ma l’immagine del fumo che si alzava dal locale ha fatto rapidamente il giro del quartiere, scatenando una valanga di messaggi di vicinanza e affetto da parte di clienti, vicini e amici.

E proprio sui social lo staff del ristorante ha voluto parlare con il cuore in mano:

“ Cari amici e clienti, abbiamo vissuto un momento molto difficile. Il nostro ristorante è stato colpito da un incendio. In queste ore abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di affetto, solidarietà e incoraggiamento: vi ringraziamo di cuore, ognuno di voi ci sta dando la forza per andare avanti”.

Un messaggio sincero, che si conclude con una promessa:

“ Ora ci prendiamo un momento per riorganizzare le idee e raccogliere le energie. Vi promettiamo che presto torneremo più belli, più forti e più buoni di prima!”.

