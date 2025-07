Fiamme a via della Magliana: il fuoco lambisce le abitazioni, treni e traffico in tilt

Un’altra nuvola nera si alza sopra la Capitale. Dopo l’incendio nella vicina Parco Leonardo di stamane, in serata è il turno della Magliana. E questa volta non si tratta solo di sterpaglie: a bruciare sono capannoni, rifiuti e pezzi di città. Il fuoco avanza, il traffico va in tilt, e la paura torna a bussare alle porte dei romani.

Tutto è iniziato nel primo pomeriggio poco dopo le ore 18:00, lungo via delle Idrovore della Magliana. Una lingua di fiamme si è accesa tra la vegetazione secca a bordo strada. In pochi istanti, il vento ha fatto il resto: il rogo si è esteso, ha superato la carreggiata, ha raggiunto un capannone e un magazzino. Dentro, cumuli di rifiuti che hanno preso fuoco con violenza. Un’esplosione di fumo e calore che ha cambiato il volto di un’intera zona nel giro di mezz’ora.

Sirene, fumo e paura

Sul posto sono arrivate a sirene spiegate le squadre dei vigili del fuoco, i volontari della Protezione civile, le pattuglie della polizia e la polizia locale del Gruppo XI Marconi. Lo scenario è apocalittico: fumo denso, visibilità azzerata, fuoco che divora e si sposta con il vento. A coordinare le operazioni, anche il presidente dell’XI Municipio, Gianluca Lanzi, giunto personalmente sul posto.

Strade chiuse, bus bloccati, traffico nel caos

Il fuoco ha tagliato in due la viabilità del quadrante sud-ovest. Le chiusure sono immediate e pesanti:

Bloccato il viadotto della Magliana in direzione Fiumicino.

Chiusa via Isacco Newton e via della Magliana verso l’autostrada.

Inaccessibile anche via del Trullo, con obbligo di deviazione su via del Tempio degli Arvali.

Le linee bus 128, 771 e 775 sono in pieno caos:

La 128 salta il percorso standard e devia su viale Newton e via della Magliana.

La 775, in direzione Piramide, gira intorno al rogo cercando vie alternative.

Tutte le linee dirette verso il centro o il Trullo sono costrette a cambiare tragitto tra deviazioni, code e incroci bloccati.

Un fumo che si vede da più parti della città

La nube nera è visibile anche da lontano. Sui social si moltiplicano foto e video: «Sembra di stare in un film», scrive un utente. Ma non è fiction, è realtà. Ed è una realtà che si ripete con inquietante frequenza.

Nel frattempo, altri roghi hanno colpito il quadrante ovest della Capitale. In mattinata, un incendio ha interessato anche l’isola ecologica in zona Parco Leonardo, nel Comune di Fiumicino. L’Arpa Lazio è intervenuta per effettuare campionamenti della qualità dell’aria: i risultati saranno comunicati nelle prossime ore.

La giornata di oggi ha ricordato ancora una volta quanto la città – fragile, d’estate, tra sterpaglie abbandonate e caldo estremo – possa diventare teatro di emergenze improvvise e drammatiche.

