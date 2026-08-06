Fiamme nella Capitale, paura a Casal Palocco e sull’Ardeatina: traffico in tilt

Le temperature roventi di queste ore continuano a bruciare la Capitale, stringendo in una morsa di fuoco e fumo l’intero quadrante meridionale di Roma.

Nel giro di pochi minuti, due distinti e vasti incendi di sterpaglie si sono sviluppati a Casal Palocco e lungo la via Ardeatina, tenendo in apprensione centinaia di residenti e paralizzando la viabilità locale.

Paura a Casal Palocco: bruciano gli alberi tra i canali

Il primo allarme è scattato nel cuore di Casal Palocco, dove l’incendio, originatosi dal seccume dell’erba alta resa altamente infiammabile dalle temperature estreme, ha rapidamente preso vigore arrivando a coinvolgere diverse alberature della zona.

Sul posto sono piombate due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte per circoscrivere il fronte del fuoco ed evitarne la propagazione verso le abitazioni.

Per consentire i soccorsi in sicurezza, gli agenti del X Gruppo della Polizia Locale di Roma Capitale hanno dovuto disporre la chiusura temporanea al traffico di via Perseo di Cizio, all’altezza di via del Canale della Lingua, arteria successivamente riaperta a viabilità condizionata.

Colonna di fumo all’Ardeatina: chiusa la statale al chilometro 18

Situazione critica anche a poca distanza, nell’estrema propaggine meridionale del comune capitolino. Un secondo imponente rogo di sterpaglie si è sviluppato lungo via Ardeatina, all’altezza dell’incrocio con via Santa Fumia, nel territorio di Spregamore.

Dalla zona si è levata in breve tempo una densa colonna di fumo nero visibile anche a chilometri di distanza, che ha fatto scattare decine di chiamate al numero unico delle emergenze.

Per contenere l’avanzata dei focolai sono al lavoro le squadre dei pompieri coadiuvate dai volontari della Protezione Civile.

Per ragioni di sicurezza e per agevolare il transito dei mezzi di soccorso, le forze dell’ordine hanno ordinato la chiusura totale al traffico del tratto della Via Ardeatina compreso all’altezza del chilometro 18, con pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale.

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