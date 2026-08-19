Fiamme nella rotatoria della Magliana: rogo di sterpaglie a ridosso della Roma-Fiumicino, soccorsi sul posto

L’emergenza incendi torna a stringere la morsa sulla Capitale, trasformando un pomeriggio d’estate nell’ennesima corsa contro il tempo per le squadre di soccorso.

Intorno alle 15:15 un rogo di ingenti dimensioni si è sviluppato all’interno della grande rotatoria di via della Magliana, proprio a ridosso delle campate del ponte che sostiene l’autostrada A91 Roma-Fiumicino.

A prendere fuoco, complici il caldo torrido e il vento del primo pomeriggio, sono state le rigogliose sterpaglie cresciute nell’area verde al centro del nodo viario.

In una manciata di minuti una fitta colonna di fumo acre e scuro si è sollevata in cielo, diventando visibile da diversi chilometri di distanza invadendo parzialmente le carreggiate.

L’intervento dei soccorsi e i rischi per la viabilità

Ricevute le primissime segnalazioni inviate dagli automobilisti in transito, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco ha inviato d’urgenza sul posto le squadre territoriali dei caschi rossi, supportate dai moduli antincendio boschivo dei volontari della Protezione Civile, e il Gruppo XI Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale.

Gli operatori hanno circoscritto l’area dell’incendio per attaccare i fronti del fuoco ed impedire che le fiamme si estendessero verso le infrastrutture adiacenti o la vegetazione secca lungo il fiume Tevere.

Sul piano della viabilità, la presenza del fumo a ridosso dello svincolo autostradale sta creando forti rallentamenti e disagi alla circolazione lungo via della Magliana e sulle rampe d’accesso alla Roma-Fiumicino.

Chiusura sul Ponte della Magliana altezza viale Newton. Deviate cinque linee bus

Modifiche in corso per le linee 128, 711, 771, 780 e 781 per un incendio e per l’intervento dei Vigili del Fuoco. Al momento è chiuso il Ponte della Magliana all’altezza di viale Isacco Newton nelle due direzioni di marcia.

Le linee 128, 780 e 781 da piazza Meucci, proseguono per lungotevere degli Inventori, Ponte e viale Marconi, la Colombo e via del Pattinaggio. La 128 dal capolinea di viale Ferdinando Baldelli da piazza Meucci prosegue per via Oderisi da Gubbio, via Quirino Majorana, via Portuense, via del Trullo.

La 711 al momento subisce lo stop del servizio, mentre la 771 è modificata sono in direzione di Parco dei Medici. Dal viadotto della Magliana prosegue sulla Roma-Fiumicino uscita Parco dei Medici.

Non transita in via della Magliana, via del Trullo, via Portuense, via Fosso della Magliana, via della Magliana e via Castello della Magliana.

Linee in fase di normalizzazione

Percorsi ripristinati per le linee 711 e 771 ed in fase di normalizzazione per 128, 780 e 781 a seguito di un incendio e successivo intervento dei Vigili del Fuoco nella zona della Magliana, a poca distanza dal viadotto.

Articolo aggiornato alle ore (17:48) Linee in fase di normalizzazione…. https://abitarearoma.it/wp/wp-content/uploads/2026/08/1000214259-1.mp4

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