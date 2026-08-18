Categorie: Cronaca Sicurezza e ordine pubblico
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Fiamme nell’ex ristorante abbandonato a Ostia: rogo minaccia un evento automobilistico e interrompe la Metromare

Durante le successive attività di sopralluogo attorno al perimetro dell'immobile dismesso, i Carabinieri Forestali hanno individuato un elemento riconducibile a un presunto innesco

Federica Esposito - 18 Agosto 2026

Un esteso incendio scoppiato nella tarda mattinata di oggi, martedì 18 agosto, nell’area di piazzale Cristoforo Colombo a Ostia ha generato attimi di forte apprensione e causato pesanti disagi alla circolazione ferroviaria.

Il fuoco ha preso origine in prossimità del fabbricato che un tempo ospitava il bar-ristorante Jack’s, da anni in disuso e frequentemente adoperato come ricovero di fortuna da soggetti in stato di grave marginalità sociale.

L’episodio si è verificato in un momento e in un punto particolarmente sensibili, dal momento che il piazzale adiacente ospita in questi giorni le strutture e i veicoli dell’evento acrobatico TopStunt.

Le forti raffiche di vento presenti sul litorale hanno alimentato rapidamente il rogo, diffondendo una fitta colonna di fumo in due direzioni critiche: verso la sede ferroviaria da un lato e verso gli allestimenti della manifestazione dall’altro.

L’intervento dei soccorsi e gli accertamenti sull’innesco

La centrale operativa ha disposto l’invio immediato di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, affiancate dagli agenti della Polizia di Stato, dai Carabinieri Forestali e dalla Polizia Locale per circoscrivere l’area e gestire l’emergenza.

L’azione tempestiva dei pompieri ha evitato che le fiamme raggiungessero i mezzi pesanti e i furgoni dell’organizzazione dello spettacolo, tratti in salvo prima del propagarsi dell’incendio.

Durante le successive attività di sopralluogo attorno al perimetro dell’immobile dismesso, i Carabinieri Forestali hanno individuato un elemento riconducibile a un presunto innesco.

L’oggetto è stato preso in consegna dai tecnici dei Vigili del Fuoco per essere sottoposto alle verifiche del caso, volte a stabilire se l’origine del rogo sia da attribuire a un’azione dolosa o a un evento accidentale.

Sospensione del servizio ferroviario Metromare

A causa della vicinanza delle fiamme ai binari della stazione di Cristoforo Colombo, le autorità hanno disposto l’immediata interruzione della linea Metromare (ex Roma-Lido).

Il blocco ha interessato l’intera tratta compresa tra le stazioni di Lido Centro e Cristoforo Colombo, provocando il blocco delle corse proprio a ridosso dell’ora di pranzo e creando notevoli disagi ai bagnanti e ai passeggeri in transito sul litorale.

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