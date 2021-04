Figliomeni (FDI): Commercio nel caos, Raggi torni indietro su ambulanti e mercati

“Nel Consiglio straordinario di oggi pomeriggio ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione alla decisione della Sindaca Raggi di non operare alcuna deroga all’applicazione della direttiva Bolkenstein. Nel suo delirio di onnipotenza da fine impero la Giunta Raggi ha deciso di ergersi a legislatore nazionale, disapplicando una legge dello Stato, ma adesso la misura è colma e lo dimostra la decisione dei manifestanti che, dinanzi al silenzio assordante dell’amministrazione, per far sentire il loro grido di dolore, hanno dovuto manifestare bloccando anche il grande raccordo anulare. Una decisione che sta per mettere in ginocchio 12.000 attività e le relative famiglie in un momento tragico dal punto di vista economico e commerciale per la pandemia in corso.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.

“Abbiamo predisposto diversi documenti per chiedere alla Sindaca e alla sua Giunta di rimettere i piedi nella realtà e di tornare indietro su una decisione che, oltre a non avere fondamento dal punto di vista giuridico, lascerà morire di fame migliaia di cittadini romani. Il Governo intervenga a tutela dei lavoratori del commercio perché Roma è nel caos più totale per colpa di amministratori grillini egoisti che stanno facendo campagna elettorale sulla pelle dei più deboli”.