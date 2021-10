Figliomeni (Fd’I): su Centri Orientamento di lavoro solito bluff grillino 

“Oramai non ci sorprende più vedere il sito istituzionale di Roma Capitale usato come megafono della propaganda grillina, ma non possiamo accettare che passi per una nuova inaugurazione una struttura già aperta da diversi mesi e ci riferiamo al COL, intitolato a Pier Paolo Pasolini e aperto in Largo del Capelvenere, in X Municipio. Basta con la mistificazione della realtà tanto cara ai grillini dove si vuol far credere di valorizzare un servizio sempre piu essenziale come quello del supporto nella ricerca del lavoro, quando in realtà si è proceduto in questi cinque anni a ridurre il personale e quindi la qualità dei servizi ai cittadini. Invece di inaugurare un Macro COL, che in realtà macro non sono né per numero di operatori né per entità dei servizi, l’amministrazione Raggi pensi invece a potenziare il servizio di Orientamento che è gravemente sottodimensionato da anni.”

Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.