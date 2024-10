Fine corsa da incubo: rapina shock ai danni di un tassista

Una tranquilla corsa in taxi si è trasformata in un incubo per un tassista romano, vittima di una violenta aggressione. Nella notte tra giovedì e venerdì, due passeggeri, invece di pagare il servizio, hanno scelto la via del crimine. Non solo hanno aggredito il conducente, ma lo hanno minacciato e derubato del denaro, per poi fuggire a piedi tra le strade del Quartiere Africano.

Il tassista, un uomo di 49 anni, stava svolgendo il suo turno presso l’aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino, dove ha accolto a bordo della sua vettura due giovani clienti.

Secondo la sua denuncia, si trattava di “un italiano e un nordafricano”. La destinazione? Viale Somalia, a Roma. Ma, una volta raggiunta la via Salaria, il viaggio ha preso una piega inaspettata e pericolosa.

Giunti a destinazione, i due giovani hanno messo in atto il loro piano criminale. Dopo aver spintonato il tassista, lo hanno minacciato e si sono impossessati del suo denaro.

In pochi secondi, sono fuggiti a piedi, confondendosi tra le strade buie e silenziose del quartiere. Nonostante lo shock, il tassista è rimasto illeso ed è riuscito a chiamare immediatamente il 112.

In pochi minuti, i carabinieri sono arrivati sul posto per raccogliere la testimonianza della vittima e avviare le indagini. Al momento, i rapinatori sono riusciti a far perdere le loro tracce, ma le forze dell’ordine sono già al lavoro per identificarli e assicurare alla giustizia i responsabili di questa brutale rapina.

