Finito incubo per i residenti del quartiere Africano

Incubo finito per i residenti del quartiere Africano e zone limitrofe, proprietari di autovetture Smart, prese di mira da un ladro seriale. Una cinquantina in pochi mesi le piccole utilitarie depredate dei pneumatici e lasciate su quattro mattoni.

Denunciato pochi giorni fa per gli stessi fatti, quando sorpreso da una volante della Polizia si era dato alla fuga per sottrarsi all’arresto in flagranza, questa volta è finito in manette.

Pizzicato proprio mentre stava smontando l’ultima delle 4 gomme di una vettura parcheggiata in via Tripolitania nel quartiere Africano, M.D., con precedenti di Polizia, di 57 anni, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato Vescovio, diretto da Manuela Rubinacci.

Tanti gli appostamenti notturni messi in atto dagli uomini della Polizia Giudiziaria del Commissariato per scovare il malvivente, che questa volta non ha avuto neanche il tempo di abbozzare una fuga. Accovacciatosi sotto l’autovettura appena cannibalizzata per sfuggire agli agenti è stato scoperto identificato e condotto in ufficio dove, al termine degli accertamenti, è stato arrestato per il reato di furto.

Inoltre, sul luogo dove l’uomo poco prima stava smontando le ruote dell’autovettura in sosta, sono stati rinvenuti un crick idraulico, una chiave quadrupla per smontare i bulloni e quattro tasselli in legno.